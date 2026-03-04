La Euroliga da marcha atrás con los equipos de Israel y confirma las sedes del exilio

Desde diciembre de 2025 los equipos israelíes habían vuelto a jugar en su país, algo que se ha vuelto ahora imposible por la guerra entre estos, Estados Unidos e Israel

La Euroliga, que se las prometía felices tras el anuncio de que en diciembre de 2025 volvía el baloncesto a Israel –jamás se planteó prescindir de los equipos de tal país–, ha visto como la situación geopolítica se le vuelve a poner en contra con la guerra iniciada hace poco contra Irán, la cual involucra tanto al citado país como a Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido la solución? Dar marcha atrás y devolverles al exilio.

Sin opción alguna de certificar la seguridad de los partidos que Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv y Hapoel Jerusalén y Dubai Basketball deben jugar como local, la máxima competición europea a nivel continental ha aprobado definitivamente las sedes alternativas para los partidos de dichos conjuntos en Euroliga y Eurocup.

El comunicado emitido por la Euroliga determina que los citados cuatro equipos disputen el resto de la temporada regular de la máxima competición y los partidos en casa en las siguientes sedes:

- Maccabi Rapyd Tel Aviv disputará todos sus partidos en casa en la capital de Serbia (Belgrado) en el Aleksandar Nikolic Hall.

- Hapoel IBI Tel Aviv jugará sus partidos en casa en la capital de Bulgaria (Sofía) en el Arena 8888.

- El Dubai Basketball afrontará sus partidos en casa en la capital de Bosnia y Herzegovina (Sarajevo) en el Zetra Arena.

- Hapoel Midtown Jersualem disputará todos sus partidos en casa de la Eurocopa en la capital de Serbia (Belgrado) en el Ranko Zeravica Sports Hall.

Un terreno cambiante y supervisado por la Euroliga

Más allá de esta decisión necesaria para dar continuidad al torneo –si bien no sin que haya quien hable de adulteración del mismo–, la Euroliga asegura que en tanto seguirá supervisando la evolución de la situación y se mantendrá en contacto con todas las partes implicadas, así como que anunciará cualquier modificación relativa a las decisiones anteriores en caso de que la situación en la región cambie.

Si bien a futuro no hay dudas, aún queda por conocerse cuándo se jugarán los partidos ya suspendidos. Sobre esto, la competición recalca que está "evaluando las mejores opciones para reprogramar y/o reubicar los partidos en los que participan los equipos afectados por la suspensión de los encuentros de la jornada 21 y la jornada 30", decisión que dará a conocer en los próximos días.

¿Playoffs con sede neutral?

Lo cierto es que no está siendo una campaña sencilla para la Euroliga, si bien puede haber quien esgrima que se lo han buscado ellos mismos al no expulsar a los equipos israelíes del torneo. La cuestión es que hay quien ya vaticina unos playoffs con sede neutral, situación que en caso alguno convence al resto de participantes.