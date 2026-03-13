Dzanan Musa: "El Real Madrid es otro mundo comparado con otros equipos"

El ex del Real Madrid reconoce que su paso por el Breogan y por el club blanco le cambió la vida

Patty Mills, Maledon, Trey Lyles, Okeke, Ricky Rubio, Toko Shengelia, Clyburn, Omari Moore, el regreso de Jabari Parker... La Liga ACB ha crecido este año, se ha cargado de estrellas y ha elevado su nivel. Pocos nombres importantes han salido, pero sin duda, uno de ellos o el más llamativo ha sido Dzanan Musa.

El alero bosnio se marchó al Dubai Basketball, donde aterrizó también Justin Anderson, y dejó un Real Madrid en el que lo ha ganado todo. Ahora, por las circunstancias de la guerra, se estrenaba este jueves como local en su casa, en Sarajevo. En el equipo emiratí está disfrutando tras superar una larga lesión, pero eso no hace que pueda olvidar su paso por España. una decisión, la de firmar en su día por el Río Breogan de Lugo, que le cambió la vida.

"Tenía el respaldo de Jasmin Repesa (entrenador croata) para fichar por el Fortitudo Bolonia en aquel momento, pero solo dos días después recibí una llamada de Olmos, que me convenció para ir al Breogán y a la ACB. No había oído hablar del Breogan, pero pensé, si voy a estar bien y feliz, iré a darlo todo. (...). El Breogán es como una familia. No daban dinero pero te dan el resto", señala en una entrevista en 'EuroLeague and Friends: Made in Spain', el pódcast oficial de la Euroliga en español, donde repasa su carrera.

Sus recuerdos de la NBA, donde estuvo tres años, no son los más agradables. Tampoco su paso por un Anadolu Efes en que, según le dijo Ataman, iba a jugar poco. "Estaban Shane Larkin, Vasilije Micic o Krunoslav Simon, jugadores que también necesitaban el balón. Ataman me dijo que no iba a contar con demasiados minutos", reconocía.

El fichaje por el Breogan, clave en la carrera de Musa

Por eso, llegar a la ACB y, luego, firmar por el Madrid lo fue todo. "Era un momento para mí muy malo. (...) Si estás en los Lakers y no eres feliz, no vale para nada", explicaba en referencia a esos años tan malos y cómo cambió todo con su llegada a la ACB, donde fue el MVP jugando en un equipo de segunda fila.

Luego, llegó al Madrid y, con ello, volvió a ser la estrella a la que apuntaba desde sus inicios en el Cedevita Zagreb. "Para mí era más importante jugar en el Real Madrid que en la NBA. También por mi familia, mi país y por la figura de Mirza Delibasic -ex del Madrid-. Su hijo es muy amigo mío. Estuve muy feliz allí. Fueron tres años de muchos títulos y de relaciones con los jugadores y entrenadores. He hablado hace tres días con Chus Mateo. Tenemos relación todavía. Es un gran club", afirma el exterior bosnio.

El Real Madrid, lo máximo para el bosnio

Antes de que llegara él, el último balcánico que brilló en el Madrid fue un Luka Doncic que podría haberle aconsejado. "Luka era más joven que yo. Yo tenía 22 y él 17 o 18 cuando estaba en el Madrid", afirma Musa.

No le hacía falta ese consejo, porque sabe donde se metía. "El Real Madrid es otro mundo comparado con otros equipos. Cada época tiene sus jugadores, pero en el Madrid lo piensas y parece que siempre están Llull, 'Chacho' o Rudy. Ahora es un momento que va a cambiar mucho, pero el Real Madrid va a estar siempre", sentenciaba el bosnio.