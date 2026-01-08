Baskonia - Asvel: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Baskonia tratará de rehacerse del varapalo de Múnich ante el colista de la Euroliga, que llega sin el recién salido Nando de Colo

El Baskonia volverá a agarrarse a su tabla de salvación en la Euroliga, el Buesa Arena, para tratar de olvidar el enésimo varapalo a domicilio que vive en el último año. En Múnich, otro partido que dominaba de 12 puntos en el último cuarto se le acaba escapando y ya es más de un año que los vitorianos no ganan fuera de casa.

Otra cosa muy diferente es jugar en Vitoria. Allí perdieron el último partido, ante el Fenerbahçe, pero allí ganaron los seis anteriores y parten como favoritos ante un Asvel Villeurbanne que ha perdido a su mejor hombre, un Nando de Colo que, precisamente, ha fichado por el vigente campeón Fenerbahçe.

Thomas Heurtel será la cara más conocida del equipo francés, que marcha colista en la Euroliga y que viene de caer en casa ante el Real Madrid. Watson, máximo anotador ante los blancos, o Vautier son sus otros grandes peligros, aunque a priori el Baskonia debería aparecer como favorito.

El problema para el equipo baskonista es que ante el Bayern no contó con sus dos máximos anotadores y que son duda para este duelo. El francés Luwawu-Cabarrot podría recuperarse de la enfermedad que le impidió viajar a Alemania, pero más difícil parece la participación de un Markus Howard que se lesionó en el calentamiento previo en Múnich y este jueves se le han realizado las pruebas para determinar el alcance de su lesión.

El que es baja segura es el lesionado Tadas Sedekerskis, aunque su sustituto, Omoruyi, se ha destapado como uno de los grandes fichajes de la presente temporada. Ante el Bayern fue el mejor del equipo junto a Spagnolo.

A qué hora es el Baskonia - Asvel de la jornada 21 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Asvel Villeurbanne, perteneciente a la jornada 209 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 9 de enero a partir de las 20:30 horas en el Buesa Arena de Vitoria.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Asvel de la jornada 20 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia - Asvel se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes 2 (dial 64).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.