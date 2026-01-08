El recibimiento a Peñarroya en Barcelona, a debate

El técnico del Barça, Xavi Pascual, pide que se reciba bien al extécnico blaugrana pese a cómo dejó el equipo

Aunque las comparaciones son odiosas, la victoria del Barça ante el Real Madrid no ha hecho sino confirmar el cambio que se ha producido en el equipo con la salida de Joan Peñarroya y la llegada de Xavi Pascual.

No ha cambiado el equipo más allá de la recuperación del lesionado Nico Laprovittola, aunque se compensa con la lesión de Will Clyburn, ausente en los últimos partidos. Sin embargo, los resultados han dado un giro radical. Sólo ha perdido tres partidos desde la llegada de Pascual, todos en Euroliga y dos de ellos por la mínima. Y no ha caído en una Liga ACB donde con Peñarroya se habían perdido cuatro de los seis primeros encuentros.

Por eso todos van a acordarse de ello cuando este viernes, Peñarroya regrese al Palau Blaugrana apenas dos meses después de su despido. Con él en el banco, el Barça perdió los seis partidos que jugó ante el Madrid, el último apenas unos días antes de su despido. Con Pascual se ha vuelto a ganar a los blancos dos años después...

Pascual da la cara por su antecesor en el Barça

"Joan ha sido nuestro entrenador, espero que el Palau lo reciba muy bien. Más allá de las dificultades de la vida, a veces las cosas salen bien o no. Joan es muy buen tío y lo puso todo para intentar hacerlo lo mejor posible. Todo es muy valorable por la gente, pero es uno de los nuestros", defendía este jueves Xavi Pascual ante la llegada de Peñarroya y Jabari Parker con el Partizan de Belgrado, algo que tendrá lugar este viernes (20:30 horas).

Será un partido con morbo, en el que el Barça aparece como claro favorito y en el que se encuentra con un equipo que está tratando de recomponerse tras la salida de Obradovic y de algunos jugadores, y la llegada de otros nuevos, aparte de la de Joan Peñarroya como entrenador. "Con el cambio de entrenador se les ha visto un poco más sólidos. Contra el Valencia compitieron bien. Tienen buenos jugadores, como Parker y Calathes, que han sido importantes en el Barça, o Bruno Fernando que lo fue en el Madrid, igual que Osetkowski en el Unicaja", advertía Pascual.

Dario Brizuela, listo para volver

La buena noticia para el Barça es que, "si todo va normal", podrá contar con Darío Brizuela. El ex de Unicaja se ha incorporado ya a los entrenamientos tras una semana de baja y según desveló si entrenador, "seguramente estará disponible".

Aunque más alegría le da jugar con el respaldo de los suyos tras haberlo hecho a puerta cerrada este martes ante el Maccabi Tel Aviv. En un ambiente algo raro. "Tengo muchas ganas de jugar en casa con público y seguir con el ambiente positivo", reconocía, aunque también avisaba a los suyos: "El público ayuda, pero tenemos que tirar nosotros".

Por último, Xavi Pascual también recordaba fugazmente la ACB, donde este fin de semana juegan ante el colista, frente al que podrían sellar su clasificación matemática para la Copa del Rey, algo que el pasado año costó mucho y que, viendo el inicio de campaña, se temía que este fuera a costar más. "Clasificarnos para la Copa del Rey era uno de los retos más difíciles que tenía cuando llegué, con el equipo fuera de los puestos de acceso. Lograrlo será un mini objetivo muy importante que teníamos marcado en el club", avisa.