Alcaraz - Medvedev en directo: partido de semifinales de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 Indian Wells

Carlos Alcaraz se juega volver a la gran final de Indian Wells para buscar la corona que ya levantó en 2023 y 2024, pero antes tiene que batir a Daniil Medvedev, quien llega en un gran momento

Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo de las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells .

Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se juegan un hueco en la gran final del torneo del desierto de Coachella en uno de los mejores partidos que se pueden ver en el tenis mundial.

Indian Wells es uno de los torneos que mejor le ha ido a Carlos Alcaraz a lo largo de su carrera, las victorias que logró el murciano en 2023 y 2024 son su carta de presentación en el valle de Coachella, donde busca seguir ganando este 2026 para recuperar la corona que cedió el año pasado cuando Jack Draper le dejó fuera en un peleado partido. Ahora el británico no estará, pero enfrente tendrá a quien le dejó por el camino en los cuartos de final de esta edición, Daniil Medvedev, un rival duro que le va a exigir lo máximo.

Alcaraz y Medvedev se han visto las caras hasta ahora en ocho ocasiones a lo largo de sus carreras, un cúmulo de partidos que se por ahora marcha con un 6-2 favorable al murciano. No obstante, el ruso llega con las pilas bien cargadas, por lo que no será un rival sencillo para un invicto Carlitos en 2026, poniendo una de las partes más difíciles de este curso para el número 1 del mundo. Llega en gran momento el ruso, que ahora mismo tiene un balance de ocho partidos consecutivos sin perder y todos en sets corridos, lo que también es una cifra más que destacable.