Alcaraz revela qué pasa por su cabeza en pleno punto: ''A veces veo cinco o siete opciones''

El murciano firma el pase a semifinales de Indian Wells habla sobre lo que le viene a la cabeza cuando está jugando

Carlos Alcaraz vuelve a meterse en el bolsillo una victoria más, esta vez con pase a semifinales del Indian Wells. Lo del murciano este año está siendo histórico, ya que en apenas tres meses que llevamos de año ha sumado a su palmarés ese ansiado Open de Australia y el torneo de Doha. Y ahora va por la conquista del desierto californiano, tan solo hay que ver como esta madrugada ha vapuleado a Cameron Norrie, un jugador que nunca ha sido fácil de batir para Carlitos. Aunque la prueba la ha superado con creces y ya se prepara para vérselas con Daniil Medvedev para luchar por un puesto en la final.

Carlos Alcaraz también tiene puntos débiles

Carlitos, aunque parezca de otro planeta, es un simple mortal más. También sufre con jugadores como Norrie, que ya le pilló las vueltas en tres ocasiones, sincerándose en la rueda de prensa tras el encuentro: ''Suelo sufrir bastante contra Cameron porque tiene un estilo de juego muy desconcertante. Su drive tan liftado y luego un revés muy plano pueden hacer que te equivoques a la hora de elegir el golpe a ejecutar en cada momento, pero hoy estuve muy sólido. Creo que he hecho un gran partido, tomando buenas decisiones, así que estoy contento''

''El tenis consiste en elegir el golpe a realizar en un instante y contra Norrie, en otras ocasiones, suelo fallar porque no escogía el tiro adecuado. En ocasiones, a mi mente acuden entre cinco y siete posibilidades, por lo que no es fácil elegir el golpe adecuado siempre, pero estoy mejorando mucho en eso'', revelaba también sobre como funciona su cabeza en medio de un partido.

Próximo destino: Medvedev

Su rival en semifinales es Medvedev, que venció al vigente campeón Jack Draper. Una forma de romper el sueño del portador de la corona de renovarla, y más teniendo en cuenta que el británico venía de un partido duro contra Djokovic donde todo se decidió a un punto.

El ruso llega al enfrentamiento contra Alcaraz muy emocionado: ''Ahora mismo siento que estoy jugando un tenis excelente. No quiero sacar conclusiones precipitadas diciendo que es el mejor tenis de mi vida, pero el hecho de que la cancha aquí esté algo más rápida y que las bolas sean diferentes, hace que piense que estoy ante una gran oportunidad para mostrar mi mejor rendimiento ante Carlos. Sé que es el rival más duro posible, junto a Sinner, y que necesitaré dar lo mejor de mí para poder ganar''.