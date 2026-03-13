Alcaraz - Medvedev: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de semifinal de final de Carlos Alcaraz en el Indian Wells

El murciano consigue el pase a la semifinal, donde se las verá con el ruso que viene de vencer al portador de la corona, Jack Draper

Lo de Carlos Alcaraz es de otro planeta. El murciano llega a sus quintas semifinales consecutivas del primer Masters 1000 del año, el Indian Wells. De hecho, el pasado año cayó en esta ronda ante precisamente Jack Draper, ganador de la corona. Y decimos precisamente porque Medvedev viene de derrotar al británico, por lo que llega con las pilas bien cargadas.

Alcaraz y Medvedev se han visto las caras en nada menos que ocho ocasiones, con un 6-2 favorable al murciano. No obstante, el ruso llega con las pilas bien cargadas, por lo que no será un rival sencillo para un invicto Carlitos en 2026. Cuidado con el ruso, que llega con un balance de ocho partidos consecutivos sin perder y todos en sets corridos, lo que también es una cifra más que envidiable.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Daniil Mevedev?

El partido entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev en Indian Wells se disputará el sábado 14 de marzo de 2026. El horario aún no está definido, por lo que habrá que esperar para saber si deberemos madrugar en España... o trasnochar, como ha ocurrido en casi todos los partidos de este Masters 1000 debido a la diferencia horaria entre la península y California.

Dónde ver online y en televisión el Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev

El encuentro entre Carlitos y Norrie se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

También se podrá ver desde Tennis TV, la plataforma oficial del circuito ATP. No es un servicio gratuito en España, al menos para ver partidos directo. La plataforma de streaming funciona bajo un modelo de suscripción. Tampoco incluye las repeticiones completas de los torneos actuales, pero sí los resúmenes diarios, entrevistas y reportajes especiales, además de partidos clásicos seleccionados de su archivo.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del Master 1000 Indian Wells en el que participa Carlos Alcaraz y en el que ya ha llegado a la semifinal.