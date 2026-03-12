Sinner y Zverev imponen jerarquía para citarse Indian Wells

Jannik Sinner y Alexander Zverev han pasado por encima de los cuartos de final de Indian Wells, arrasando sin contemplaciones a Learner Tien y Arthur Fils, lo que les cita en semifinales

Indian Wells sigue avanzando y este jueves ha sido el día de los cuartos de final, en los que los primeros en tomar parte, durante la sesión matinal en el valle de Coachella, han sido los dos grandes favoritos de la parte baja del cuadro, el segundo cabeza de serie, Jannik Sinner; y el cuarto favorito, Alexander Zverev. Tanto el italiano como el alemán han sacado adelante sus compromisos frente a Learner Tien y Arthur Fils, respectivamente, lo que les cita ahora en unas semifinales que prometen ser uno de los grandes partidos del primer Masters 1000 del año.

Como si de un huracán se tratara ha pasado Sinner por los cuartos de final, arrasando a un Tien que no ha sido capaz de plantar la más mínima oposición al de San Cándido. Ya desde el inicio ha puesto la directa con un quiebre inicial y aunque el estadounidense ha hecho el amago de reaccionar, apenas ha sido capaz de ganar un juego hasta el 6-1 final. Mientras que en el segundo parcial el transalpino ha mantenido el ritmo, lo que le ha permitido cerrar el partido con un 6-2, sin sufrir lo más mínimo, para avanzar a semifinales sin excesivo desgaste.

Zverev, un ciclón

El honor de abrir la jornada en Indian Wells recaída en Alexander Zverev, cuarto favorito, quien tenía como rival a un Arthur Fils aún volviendo a su mejor nivel, pero cada vez más cerca de alcanzar su mejor tenis. Sin embargo, al galo se le siguen atragantando los días grandes ante rivales de la máxima élite. No hace mucho que se hundió de forma estrepitosa ante Carlos Alcaraz en la gran final del ATP 500 de Doha y en el valle de Coachella le ha pasado algo parecido ante el gigante alemán, que ha sido un oponente demasiado potente.

Desde el primer momento se ha visto claro que Zverev tenía un punto más. En los días en los que el de Hamburgo está atinado al saque, poco se puede hacer, y si a eso se le suma que su rival no está fino, apaga y vámonos. Por eso mismo desde el primer set ha llevado la iniciativa y tras dos roturas lo ha podido cerrar por 6-2. En ese momento, lejos de relajarse Sasha ha ido a más, y en la segunda manga ha pasado por encima del galo sin contemplaciones, poniendo punto y final al duelo con un 6-3, lo que se traduce en un pase cómodo a semifinales.