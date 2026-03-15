Medvedev acaba con la imbatibilidad de un Alcaraz desconocido

Daniil Medvedev ha bordado el tenis en las semifinales de Indian Wells para acabar con la racha triunfal de Carlos Alcaraz, que al 17º partido del año ha sufrido su primera derrota

Hasta los mejores tienen malos días, esos en los que pase lo que pase uno es incapaz de encontrarse a sí mismo y mantener el nivel que acostumbra. Pasa en la vida y pasa en el tenis, como ha mostrado Carlos Alcaraz en la semifinal de Indian Wells. El murciano disputaba este sábado su 17º partido del 2026 ante Dannil Medvedev y el ruso ha sido el encargado de ponerle fin a la racha triunfal del número 1 del mundo con un claro 6-3 y 7-6. Alcaraz dice adiós al desierto de Coachella en el mismo punto que el año pasado, además de que esta derrota retrasa aún más el primer duelo del curso ante Jannik Sinner, quien se medirá al moscovita por el título.

En el camino hasta las semifinales Alcaraz ya había dejado algunas dudas, perdiendo un set en un partido muy duro ante Arthur Rinderknech y sin encontrar el ritmo crucero con el que hasta ahora había arrasado esta campaña. Sin embargo, mientras pasaban las rondas iba mejorando y a estas semifinales llegaba pleno de confianza. Solo que el nivel de su rival no era el de los anteriores oponentes, ya que Medvedev también sumaba muchos duelos invicto, hasta 8, lo que muestra un estado de forma digno de sus mejores tiempos.

Cuando el de Moscú está cómodo con el saque y el revés es un jugador peligrosísimo y este sábado ha sido uno de esos días, lo que mezclando con el exceso de errores de Carlos ha generado el mix perfecto que ha terminado con un quiebre inicial en la primera manga que a la postre ha servido a Daniil para terminar cerrándole por 6-3.

Intenso fallido de reacción

No era el día de Carlitos, pero el mejor del mundo siempre tiene un as en la manga y en el comienzo del segundo set lo ha sacado a pasear. La derecha cada vez funcionaba mejor y el saque acompañaba por primera vez, lo que terminado por traducirse en un break de ventaja y la sensación de que la remontada era posible, pero nada más lejos de la realidad. Medvedev ha recuperado la desventaja y tras aguantar las acometidas de Carlos, salvando hasta tres bolas de break, la última de ellas con punto de set incluido, ha forzado el desempate. Y ahí sí, pasando por encima de un Alcaraz que nada tenía que ver con el que acostumbra a ser en los 'tiebreaks', ha confirmado la sorpresa, por lo que se medirá mañana a Sinner con el título en juego.