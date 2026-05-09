El tenis español hace historia en Roma: Pablo Llamas, Landaluce, Davidovich…

Pablo Llamas, Martín Landaluce y Davidovich ya están en tercera ronda del certamen italiano

El español Pablo Llamas avanzó este sábado a la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma tras vencer al francés Corentin Moutet en un largo y frenético duelo que duró tres horas y dos minutos, logrando así el mejor resultado de su carrera en el cuadro principal de un torneo de esta nivel.

Fue una dura batalla para ambos, que lo dieron todo físicamente en el partido, ofreciendo al público, muy animado tanto en apoyo a uno como a otro, un gran espectáculo que terminó con triunfo español.

En el tercer set, cuando el francés ganaba 3-2, este sufrió una caída que le provocó molestias en la muñeca, aunque tras debatirlo con su equipo y el cuerpo médico decidió continuar, posiblemente limitado por el dolor.Tras un final de infarto resuelto en tie-break con un estadio abarrotado y muy animado, el de Jerez de la Frontera, que mostró un juego muy sólido, hizo historia en su carrera y alcanzó la tercera ronda, después de ganar previamente sus dos primeros partidos clasificatorios y posteriormente el de primera ronda que supuso su primera victoria en el cuadro principal de un Masters 1000.

Martín Landaluce tampoco falla

El español Martín Landaluce accedió este sábado a la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma tras vencer al croata Marin Cilic, en un partido en el que mostró un juego contundente para acceder a dieciseisavos de final después de haber entrado como repesca o 'lucky loser'.Landaluce, de 20 años, una de las jóvenes sensaciones del tenis madrileño, acabó con Cilic, número 47 del ranking y ganador de un Grand Slam en 2014, en dos horas y siete minutos, y en dos sets: 4-6, 4-6.

La victoria del español, muy trabajada, sucedió después de que entrara como repesca directamente a la segunda ronda, sin necesidad de pasar por la primera, tras la baja del monagesco Valentin Vacherto. El madrileño, número 94 en el ranking, perdió su partido clasificatorio ante el italiano Andrea Pelegrino y se quedó, temporalmente, a las puertas del cuadro principal.

Davidovich, por la vía rápida

El español Alejandro Davidovich eliminó este sábado en segunda ronda del Masters 1.000 al chileno Cristian Garín, que cayó en dos sets por 7-6(2) y 6-4 tras un partido que duró una hora y cincuenta y cuatro minutos, y se medirá con el ruso Andrey Rublev en tercera ronda.

El español avanzó así de fase tras su estreno en la arcilla romana al saltarse el primer tramo en su condición de cabeza de serie, y selló la 50º victoria en un Masters 1.000 de su carrera (50-47).

El tenista malagueño, número 23, llegó a esta edición tras atravesar problemas físicos, como una lesión en la pierna izquierda en el Abierto de Australia y una lesión abdominal que le mantuvo tres semanas de baja antes de regresar en Madrid, donde cayó en tercera ronda ante el noruego Casper Ruud después de haber eliminado a Pablo Carreño en la primera.