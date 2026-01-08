El Real Madrid protesta a su manera

En un pabellón vacío, los de Scariolo pasan por encima del Maccabi Tel Aviv (98-86) y suman su decimotercer triunfo en la Euroliga

El Real Madrid sufrió en el primer cuarto, equilibró el partido en el segundo y pasó por encima del Maccabi en el tercero, y hasta se pudo 'relajar' algo en el tramo final de un partido que le sitúa ya claramente en la pelea por lo más alto de la Euroliga.

Los pupilos de Sergio Scariolo no se vieron afectados por la ausencia del calor de su público y, en el segundo partido seguido a puerta cerrada de los macabeos en España, el equipo israelí se marchó con una segunda derrota por 98-86.

Con Campazzo y Hezonja, 15 y 16 puntos respectivamente, como líderes anotadores, con Trey Lyles en su línea y Tavares intimidando en la zona, el equipo blanco pasó por encima del Maccabi, vengó la derrota de la primera vuelta e hizo olvidar a los suyos la derrota en el Clásico del pasado domingo.

Hezonja, vital en las escapadas madridistas

Aunque el Madrid empezó mejor, con un Hezonja imparable y unos buenos minutos de Abalde, Clark III y DiBartolomeo, los mejores del equipo visitante le dieron la vuelta al partido y permitieron a los israelíes ir por delante en el marcador durante muchos minutos.

Los problemas del Madrid eran, como casi siempre, defensivos, porque en ataque tienen muchos argumentos para desequilibrar. Eso deparó un segundo cuarto de alternativas que sólo se apuntaron los blancos de un punto (48-47) gracias al buen hacer de Andrés Feliz y a una canasta de Okeke.

Ahí acabó la resistencia macabea. Los blancos, con Campazzo y Hezonja al mando, se escaparon tras el descanso. Primero de firma tímida y, luego, ya de forma más abierta con una defensa que al fin estaba haciendo bien su trabajo.

Al último cuarto se entró con 11 de ventaja (76-65), que fueron veinte a los dos minutos de la reanudación (85-65). El partido, salvo hecatombe, estaba sentenciado, aunque, como ya ocurriera en Barcelona, el orgullo israelí salió a escena para dejar un marcador más recortado de lo que podría haber sido.

Ficha técnica del Real Madrid 98-86 Maccabi

Real Madrid (21+27+28+22): Campazzo (15), Abalde (7), Hezonja (16), Okeke (3) y Tavares (9) -cinco inicial-, Maledon (7), Feliz (12), Llull (2), Deck (11), Lyles (12), Garuba (4) y Len.

Maccabi Rapyd Tel Aviv (25+22+18+21): Blatt (4), Lundberg (12), Rayman (2), Hoard (10) y Santos (7) -cinco inicial-, Clark III (11), Sorkin (4), Lavi, Brisset (9), DiBartolomeo (14), Dowtin Jr y Leaf (13).

Árbitros: Emin Mogulkoc (TUR), Ioannis Foufis (GRE), Guido Giovannetti (ITA). Señalaron una falta antideportiva a Campazzo (min.4), del Real Madrid y una faltá técnica (min.25) a Oded Kattash, entrenador del Maccabi.