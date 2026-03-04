Xavi Pascual no las tiene todas consigo en el Barça: "Hay que ponerle fin cuanto antes"

El entrenador del conjunto de la Ciudad Condal no esconde que el equipo necesita un punto de inflexión de cara a la recta final de la Euroliga

Xavi Pascual no es de andarse con rodeos. Cuando se cerró su retorno al Barça ya dejó claro que su nivel de exigencia es el máximo, así como que en caso alguno iba a faltar a la verdad cuando algo no le gustase o preocupase. Pues bien, se ha plantado en la recta oficial de la temporada regular de la Euroliga admitiendo que no las tiene todas consigo.

El técnico del conjunto blaugrana ha atendido a los medios antes de viajar a Milán para jugar contra Emporio Armani hablando de la necesidad de los suyos por romper la mala racha actual, recalcando incluso que para dar tal paso al frente necesitan que todo les salga prácticamente perfecto.

"Los jugadores jugadores necesitan una victoria para cambiar un poco el rumbo. Estamos en una mala racha y hay que ponerle fin cuanto antes", expresa en relación a las dos derrotas consecutivas sufridas en la máxima competición europea.

Cuestionado por cómo se encuentra el equipo, se muestra contento por hacer podido trabajar con cierta calma gracias al parón por partidos de selecciones, pero de igual modo subraya que no podrán cumplir con el objetivo si todas su piezas no están al mejor nivel.

"En la última semana hemos podido entrenar un poco y, a pesar de que hemos tenido algunos jugadores fuera (Shengelia, Satoransky y Juani Marcos con sus selecciones), el equipo ha entrenado muy bien y, tarde o temprano, nos volverá a salir, pero necesitamos una victoria para cambiar un poco el rumbo. Siendo los que somos, tenemos que hacerlo todos muy bien y cuando alguien no está bien se nota, y no hay nadie que lo tape ni en defensa ni en ataque. Es importante que casi todos los jugadores estén bien para sumar", argumenta.

Sobre su próximo rival, el Armani Milán, ha comentado que es un equipo "muy atlético y talentoso" y con capacidad "de abrir el campo con jugadores grandes", a lo que se suma el juego de un anotador como el escolta Armoni Brooks.

Contrario a la expulsión de equipos por motivos políticos

En otro orden de las cosas, Pascual ha sido preguntado por la decisión de la Euroliga de suspender los partidos Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv y Partizan-Dubai, correspondientes a la jornada 30 de la competición, por las afectaciones que ha tenido en los equipos de Israel y Emiratos Árabes Unidos el conflicto que afecta a todo Oriente Medio.

"La competición parece que seguirá y nos tenemos que adaptar a la situación que tengamos", ha afirmado Pascual, que a "nivel personal" ha opinado que "el deporte y la política deben estar separados lo máximo posible", por lo que se ha mostrado en contra "de que se aparten equipos de las competición por razones políticas".