Valencia Basket - Zalgiris: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras recuperar la segunda plaza en la Euroliga con su triunfo en Vitoria, el Valencia Basket se enfrenta a un Zalgiris muy peligroso, que tiene a Sylvain Francisco como gran estrella

El Valencia Basket se repuso rápidamente del palo que significó perder en semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid y barrió a un Baskonia que aún estaba de 'celebración' tras ganar el torneo copero.

Ese triunfo le ha permitido recuperar la segunda plaza en una Euroliga que le eligió como equipo revelación de la primera vuelta. Los de Pedro Martínez se las ven con un Zalgiris que ha bajado algo con respecto al inicio de campaña y que no rinde igual en Kaunas que fuera, pero que tiene a un Sylvain francisco capaz de resolver partidos por sí solo.

El exterior francés ha demostrado con su selección que está en un gran momento de forma y representa el gran peligro del equipo lituano. Ante esto, el Valencia Basket tratará de oponer su juego ofensivo y un fondo de armario mayor que el del Zalgiris.

Durante este breve parón, el club taronja ha renovado a uno de sus puntales, un Jaime Pradilla que sonó en verano para el Real Madrid y al que el Valencia Basket ha atado por un año más, hasta 2028. Hay más dudas con otros jugadores, como Key o Costello, que podrían abandonar la entidad a final de temporada.

En Valencia han estados en los últimos días más preocupados por los jugadores del equipo U22 y los trabajadores que han quedado aislados en Abu Dhabi conla guerra y a los que ha costado sacar del país. Gracias a la ayuda de la Euroliga, la mayor parte de ellos han abandonado la zona en un vuelo a Estambul, que luego les ha trasladado hasta España.

A qué hora es el Valencia Basket - Zalgiris de la jornada 30 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Zalgiris Kaunas, perteneciente a la jornada 30 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 5 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena de la capital del Turia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Zalgiris Kaunas de la jornada 30 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Zalgiris se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes 3 (dial 65).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.