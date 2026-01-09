El Roig Arena, esta vez, no basta ante el subcampeón

El Valencia Basket pierde el primer partido ante su público en la presente temporada frente a un Mónaco con demasiados argumentos y una defensa que rompió el poderío ofensivo taronja

El Mónaco ya puede presumir de ser el primero en profanar el Roig Arena ante la afición taronja. El actual subcampeón de Europa demostró por qué es uno de los grandes candidatos al título y se lleva un importante triunfo (92-101) ante un Valencia Basket que plantó cara hasta el final, pero acabó sucumbiendo ante el gran potencial ofensivo monegasco.

Con hasta seis jugadores en dobles figuras (James (14), Diallo (17), Hayes (15), Mirotic (13), Nedovic (16) y Blossomgame (14)) más un Okobo que se quedó en nueve puntos, el equipo de Spanoulis mostró el fondo de armario que ya habían podido comprobar en las dos últimas semanas el Real Madrid y el Barcelona.

El Valencia aguantó el primer cuarto y amenazó con volver tras el tercero, pero ahí apareció un ex, Nemanja Nedovic, para frenar su ofensiva y dejarle sin opciones en el tramo final.

"Han jugado mejor que nosotros, tienen jugadores muy expertos que han sabido castigarnos y no ha sido porque estuviéramos cansados. Su defensa te colapsa mucho, cuando crees que tienes ventaja tienes menos de las que piensas y ellos reaccionan y son muy buenos con las manos. Hemos perdido muchas pelotas", reconocía un Pedro Martínez que asumía la derrota.

Su equipo, no obstante, puede presumir de haber dado la cara y haber dominado de inicio, pero el 14-27 de parcial en el segundo cuarto fue clave. Con Hayes cerrando la zona y Mike James dirigiendo la ofensiva, los de Spanoulis se escaparon y, como en el Palau Blaugrana nueve días antes, supieron jugar con esa ventaja en los dos últimos cuartos.

El Valencia Basket nunca se rinde

Solo Thompson (17), Taylor (18) y Montero (15), aparte de los destellos de Reuvers, contestaron a la avalancha visitante. Ellos permitieron que el partido siguiera vivo cuando el Mónaco trataba de apagarlo con una intensa defensa, que frenaba el ritmo local una y otra vez.

Los once puntos de desventaja al descanso no parecían muchos. El problema es que crecienron tras éste. Ahí, el Valencia vivió sus mejores minutos con un gran Taylor que le hicieron entrar en el tramo final (70-76, m.30) con esperanzas de remontada. Sin embargo, ahí fue cuando apareció el mejor Nedovic para que esas esperanzas no pasaran de ahí. Y Hayes, en defensa, hizo el resto.

Ficha técnica del Valencia Basket 92-101 AS Mónaco

Valencia Basket (28+14+28+22): Moore (3), Thompson (17), Taylor (18), Pradilla (7), Sako (2) -cinco titular-, Nogués (-), Montero (15), Badio (8), Puerto (2), Key (6), Costello (2) y Reuvers (12).

AS Mónaco (26+27+23+25): James (14), Diallo (17), Hayes (15), Mirotic (13), Okobo (9) -cinco titular-, Tarpey (2), Begarin (-), Nedovic (16), Strazel (1) y Blossomgame (14).

Árbitros: Lottermoser (GER), Peerandi (EE) y Attard (ITA). Sin eliminados.