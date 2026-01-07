El Valencia Basket no se detiene en Belgrado y se defiende en lo más alto de la Euroliga

El equipo valenciano sigue confirmando su momento en la Euroliga, resistiendo a los de Belgrado y defendiéndose en el top de la tabla gracias a otra gran exhibición ofensiva, capitaneada por un excelente Jean Montero

El Valencia Basket lo vuelve a hacer. El equipo de Pedro Martínez firma un buen resultado contra el Estrella Roja, siendo en palabras del técnico el ''mejor partido'', aunque poniendo los pies en el suelo sabiendo que ''la Euroliga es muy larga''. Un resultado a domicilio que acabó con un contundente 89-106 con un ritmo ofensivo de espectáculo, aunque también destacó el buen hacer para aguantar la reacción de los de Belgrado en el tercer cuarto.

El Valencia Basket da un golpe de autoridad

Con este, el Valencia Basket suma su decimocuarto triunfo en la continental, estando en lo más alto de la competición solo superado por el al Hapoel Tel Aviv israelí tras superar ambos los 100 puntos. Jean Montero se llevó el peso del equipo repartiendo 25 asistencias. Aunque el vuelvo llegó después del descanso, cuando los de Belgrado cogieron fuerzas y pisándole los talones sumando puntos en el marcador a los visitantes. Un Valencia enchufadísimo desde el inicio con una intensidad que asfixió al Estrella Roja, llevando al equipo a un estado de euforia con la sensación de que esta temporada no puede salir nada mal. Pero hay que repetir, como dijo Paco Martínez, que es ''muy larga'' y que no hay anticiparse.

El Estrella Roja se vino arriba

La estrategia cambió con un equipo que intentó que la defensa fuese más férrea, lo que hizo que momentáneamente los de Pedro Martínez perdieran un poco de fuelle. Aunque la réplica fue casi instantánea, defendiéndose para mantener la diferencia antes de volver a arriesgar. Tras esta victoria, el equipo se encuentra volando en una nube, estando en el mejor momento de su historia reciente. La victoria de hoy solo es el inicio de la cuesta de su particular cuesta de enero, donde jugarán 8 partidos en apenas 15 días con una agenda bastante apretada. En la ACB, también se encuentra casi en la cima, solo por detrás del Real Madrid.

Ficha técnica

Resultado: Estrella Roja 89 - 106 Valencia Basket, con 37-54 al descanso

Equipos

Estrella Roja: Miller-McIntyre (13), Butler (16), Kalinic (5), Moneke (15) y Motiejunas (4) (quinteto inicial) Nwora (22), Dobric (-), Ojeleye (4), Dos Santos (6), Davidovac (-), Izundu (4) y Graham (-).

Valencia Basket: Thompson (8), Badio (15), Taylor (13), Pradilla (9) y Sako (2) (quinteto inicial); Montero (25), López-Arostegui (3), Moore (15), Key (10), Costello (-), Reuvers (6) y De Larrea (-).

Parciales: 20-34, 17-20, 27-23 y 25-29.

Árbitros: Difallah, Pastusiak y Udyanskyy.

Pabellón: Aleksander Nikolic Hall.