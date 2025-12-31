¡No está equivocado! El Valencia Basket es el líder de la Euroliga

El equipo de Pedro Martínez lidera la clasificación de la Euroliga al final de la primera vuelta después de vencer a un mejorado Partizan por 86-73

Si alguien hubiera dicho que en la Euroliga más competitiva y con más equipos de la historia, el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, dos equipos que el pasado año se enfrentaron en semifinales de la Eurocup, iban a estar líderes al final de la primera vuelta le habrían tomado por tonto. Pero la clasificación no está equivocada y, a la espera de que juegue su partido el Panathinaikos, que aún podría alcanzarlos, ambos están en todo lo alto de la tabla y, por puntos, los de Pedro Martínez son los primeros.

Todo ello gracias a su triunfo ante el Partizan de Joan Peñarroya (86-73) en un partido en el que el equipo serbio mejoró lo ofrecido en el debut del técnico catalán, fue por delante los dos primeros cuartos y mantuvo el tipo en el tercero, pero que ya no pudo aguantar en el cuarto y acabó siendo derrotado.

Es un buen paso para los balcánicos, que sacaron a relucir amor propio y lucha y casi dan un disgusto a los de Pedro Martínez. El Valencia Basket opuso lo de siempre cuando no está muy fluido en ataque: lucha y velocidad. Con eso, con los puntos de Darius Thompson y los rebotes ofensivos le bastó para marcar diferencias en el tramo final.

Hasta entonces el partido había estado muy equilibrado. Entre la dirección de Nick Calathes y los puntos de Sterling Brown y Bonga, el Partizan mandó de inicio y supo aguantar la mejoría taronja tras unos minutos de zozobra.

Peñarroya mejora al Partizan

Peñarroya, como ya hacía en el Barça, apelaba a la defensa. Sabía lo que se jugaba porque ya fue testigo del debut del Roig Arena en ACB esta misma temporada. Y con eso logró estar en el partido. El 6-17 de salida en apenas cinco minutos daba esperanzas a los serbios.

Pero enfrente tienen un equipo capaz de cambiar partidos en un santiamén y no tuvo que esperar ni al final del primer cuarto para equilibrar la balanza. La entrada de Omari Moore dio mordiente al Valencia y la de Neal Sako, contundencia en la pintura. Con eso, el choque entró en otra fase, una igualdad que duró los veinte minutos intermedios y en los que Papi Badio y Matt Costello dieron la réplica a Calathes y Bonga para llevar el partido al 63-60 con diez minutos por jugarse.

Ahí llegó con más confianza y gasolina el Valencia Basket, que además estaba empujado por el siempre espectacular público taronja. Los de Pedro Martínez cerraron su canasta y muy pronto alcanzaron diferencias a las que el Partizan no pudo contestar. Una falta de Jabari Parker y una antideportiva de Cameron Paine fueron la puntilla para su equipo, que ahora tendrá que mejorar mucho en la segunda vuelta para templar los ánimos en Belgrado.

Ficha técnica del Valencia Basket 86-73 Partizan

Valencia Basket (18+25+22+21): Badio (14), Montero (13), Taylor (2), Pradilla (11), Reuvers (14) -cinco titular- Thompson (17), Moore (-), Puerto (-), Key (1), Costello (9) y Sako (5),

Partizan (22+21+20+10): Brown (15), Payne (6), Bonga (17), Osetkowoski (6), Jones (9) -cinco titular- Washington (7), Calathes (-), Marinkovic (-), Lakic (-), Parker (7) y Fernando (6).

Árbitros: Mogulkoc (TUR), Zamojski (POL) y Vilius (LTU). Sin eliminados.