Joan Peñarroya toma partido ante la situación límite de Jabari Parker

El técnico catalán lo dejó sin jugar ante el Maccabi y tanto Parker como Tyreque Jones podrían desvincularse del Partizan; el Olympiakos muy atento

"Esto me está costando la salud", señaló Zeljko Obradovic para explicar su renuncia definitiva al banquillo del Partizan de Belgrado. El equipo serbio es una bomba de relojería a punto de estallar y allí ha aterrizado Joan Peñarroya para tratar de poner orden.

El preparador catalán, que es conocido por su mano izquierda y moderación, ha tenido un arranque complicado, con una paliza en casa ante el Maccabi de Tel Aviv y con la afición enfrentada a parte de sus jugadores. Peñarroya heredó los problemas con Jabari Parker y a esos se han unido los que se vieron con Tyreque Jones en ese encuentro.

La afición ha señalado a los dos como los desestabilizadores del equipo y, especialmente al segundo, como el culpable de que el querido Obradovic dejara el Partizan. Ante eso le han pedido claramente que se busque una salida. También a un Jabari Parker que esperaba volver a jugar con Peñarroya, pero que su extécnico en el Barça no le dio ni un minuto.

"No tengo nada personal contra Jabari Parker", señaló el catalán nada más acabar el encuentro ante el Maccabi. Aunque luego echó balones fuera para explicar su ausencia. "Jabari es un jugador del Partizan y no jugó por una decisión técnica. Jugará el siguiente encuentro si está en el equipo", indicaba el exbarcelonista.

Joan Peñarroya pide la unión de todos

Peñarroya fue más allá y dijo no saber nada de salidas, ya que apenas conocía la situación del equipo. “Necesito de dos a tres semanas para analizarlo todo y luego hablar con la directiva sobre si es necesario tomar alguna medida. Sé que este partido fue terrible, entiendo a la afición, pero como entrenador, debo mantener la calma. Todavía es demasiado pronto para tomar esas decisiones (...) Necesitamos despejar la mente. Los jugadores están colapsados en este momento. No están concentrados en el juego. Debemos mantenernos unidos y concentrados en el baloncesto. Es momento de aceptar la mala situación, no de buscar excusas. Tenemos que trabajar duro cada día. Ahora mismo, es difícil ser optimista. Estoy listo para cambiar la situación, pero depende de la mentalidad. Tenemos talento, pero la mentalidad no es la adecuada", advertía Joan Peñarroya.

La solución puede llegarle de otro equipo de Euroliga que también está teniendo problemas en este arranque. El Olympiacos, pese a tener un balance positivo (10-7) y haber mejorado en los últimos encuentros, no vive su mejor momento y quiere ampliar su rotación. Ante esto, se le ha brindado la posibilidad de incorporar a Tyreque Jones y, en menor medida, a Jabari Parker y lo está estudiando.

En todo caso, para que se diera este movimiento, primero se tendría que producir la desvinculación de los jugadores del Partizan, algo a lo que el club serbio no pondría demasiados problemas. El Barça, con Parker, también está muy atento a cualquier movimiento de cara al mes de enero.