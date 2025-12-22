Joan Peñarroya ya tiene equipo en Euroliga y se encuentra con el 'paquete' Jabari Parker

El exblaugrana será el primer problema que tendrá que resolver después de que estallara la pasada semana tras no jugar ni un minuto en la dura derrota del Partizan ante el Zalgiris. “No lo sé", señala sobre si jugará más con Peñarroya

Tras muchos días en los que parecía que llegaba, pero no acababa de hacerse oficial, Joan Peñarroya ya tiene nuevo equipo en Euroliga. Se trata, como se esperaba, de un Partizan de Belgrado que afrontó la temporada con la idea de pelear por los 'play offs' de la Euroliga y estar entre los grandes de Europa, pero que deambula sin rumbo, lo que provocó la dimisión de Zeljko Obradovic.

Pañarroya coge un equipo que acaba de encajar una paliza descomunal (109-68) en su visita al Zalgiris Kaunas y que marcha cuarto por la cola en la Euroliga, a tres victorias de la zona de 'play-in'. El Partizan ha vivido unas semanas muy convulsas desde la salida de Obradovic, al que tanto aficionados como directivos pidieron que reconsiderar su decisión. Al ver que era firme, la afición ha señalado claramente a los jugadores, que vivieron la increíble experiencia de ver cómo sus aficionados les silbaban y aplaudían a los rivales.

Con eso se encontrará un Peñarroya que viene también de pasar una situación complicada en el Barça, donde fue despedido el pasado 9 de noviembre después de encajar su cuarta derrota en la Liga ACB en los seis primeros partidos. Ni su sustituto provisional, Orellana, ni el definitivo, Xavi Pascual, han vuelto a perder en la competición doméstica.

Jabari Parker, su primer 'marrón'

Además, el técnico catalán tendrá que resolver un problema que arrastra un viejo conocido, un Jabari Parker al que tuvo el pasado año en el Barça, pero pidió salir para irse a jugar con Zeljko Obradovic. Y ahora se reencuentra con su antiguo entrenador. “Él -Obradovic- es la persona por la que vine al Partizan. Verlo irse... No sé qué pasó, pero se fue", indicaba el norteamericano, que pese a ello dice estar comprometido con el Partizan: “Mi compromiso es con el baloncesto, con mi equipo, el Partizan; por eso vine aquí”.

Sus problemas dentro del equipo se acrecentaron cuando el pasado jueves su entrenador no lo sacó ni un minuto en la derrota ante el Zalgiris y Parker estalló en la entrevista postpartido. "Lo que me preocupa es que me estén entrevistando. ¿Por qué soy tan importante? ¿Saben a qué me refiero? No tuve nada que ver con la derrota de esta noche. Solo puedo animar a mis compañeros. No jugué, así que, ahora mismo, no deberíais centraros en mí, sino en los chicos que estaban en el campo, y quiero apoyarlos", afirmaba antes de dejar entrever que, si sigue así, se irá. "Ya conocen mis capacidades. Sabéis que soy uno de los mejores jugadores de Europa y ese es al nivel al que quiero estar. Si es aquí, si es en otro lugar, tengo que preocuparme por mi futuro. Como dije antes, soy un profesional y tengo que presentarme a trabajar mañana independientemente de la situación", añadía.

Parker no sabe qué ocurrirá ahora que llega Joan Peñarroya. “No lo sé. No estoy seguro", señaló ante la pregunta de si contará más con el que fue su entrenador en el Barça. "No es que estuviéramos en el mismo equipo hace un par de días, así que tendrá sus propias filosofías y tendrá que llevarlas a cabo”, reconocía.