Partizan hace oficial el fichaje de Joan Peñarroya con un regalo NBA

El entrenador catalán se hace cargo del equipo serbio con el objetivo de reflotarlo en Europa, algo para lo que contará con una incorporación de lujo, ya que de su mano llega Cameron Payne, con hasta 477 partidos disputados en la competición estadounidense

Tras muchos días en los que se daba por hecho sin llegar a ser oficial, en esta mañana el Partizan ha dado el paso de lanzar el comunicado por el cual anuncia la firma de Joan Peñarroya como su nuevo entrenador, el cual se compromete con la entidad serbia para lo que queda de campaña y la próxima. Y hay más, ya que junto al preparador catalán arriba al equipo de los balcanes, Cameron Payne, un base de 31 años con 10 temporadas de experiencia en la NBA.

Volviendo a Peñarroya, tenemos que el preparador de 56 años inicia a partir de hoy otra etapa en una carrera en la que con anterioridad ha dirigido al MoraBanc Andorra, Baxi Manresa, San Pablo Burgos y Barça, club que decidió destituirlo el mes pasado ante la mala marcha del equipo, llegando en su lugar Xavi Pascual.

Joan Peñarroya y el reto de reemplazar a Obradovic

Lo cierto es que el del Partizán no parece un banquillo cómodo. Más allá de la irregular marcha del equipo, el cual se encuentra en la parte baja de la clasificación de la Euroliga con un balance de 6-11, el reto es mayúsculo al tener que reemplazar a todo un mito viviente y más que querido por la afición como Zeljko Obradovic, que a principios de mes confirmó su dimisión pese a la insistencia de la dirección del club y de los hinchas para que se quedara, argumentando que se marchaba porque no tenía fuerzas para continuar.

Peñarroya, que llegó a Belgrado el lunes por la noche y fue recibido por el director deportivo del club, Žarko Paspalj, dirigirá su primer encuentro el próximo viernes ante el Maccabi Tel Aviv en Belgrado en partido de la decimoctava jornada de la Euroliga. Cabe recordar que los serbios han caído en sus dos últimos choques en la máxima competición continental ante Virtus Bolonia y Zalgiris bajo la dirección de Mirko Ocokoljic.

Cameron Payne, ambición por bandera

También ya en Belgrado está Cameron Payne, cuyo fichaje se ha hecho oficial casi al unísono. El base arriba repleto de ambición; tanto es así que habla directamente de la posibilidad de llegar a la final de la Euroliga como un objetivo real.

"Va a ser una gran experiencia. Sinceramente, estoy listo para jugar al baloncesto. He estado en casa y tengo muchas ganas de jugar. Estoy listo para ello. Me gusta estar aquí ahora: ver a la afición, al público, entrar al pabellón… Hablé con algunos jugadores. Duane, por supuesto, ahora está en el equipo. Jugué con él en Phoenix. También hablé con un chico, no recuerdo su nombre, pero juega en Arizona State y antes jugaba en el Partizan. También hablé con él antes de venir. Todos me dijeron cosas buenas sobre venir aquí. Así que tengo muchas ganas de que llegue todo. Quiero victorias. Queremos llegar a la final de la Euroliga, pero primero tenemos que empezar a ganar. ¡Por eso vine!”, comenta a Meridiansport en el Aeropuerto Nikola Tesla.