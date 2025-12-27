Un All Star de la NBA se harta y quiere venir a Europa: "Estoy pensando en pasarme a la Euroliga... Solo quiero jugar al baloncesto"

La ex estrella de los Boston Celtics, entre otros, Isaiah Thomas se ha cansado de esperar una nueva oportunidad en la NBA

Aunque la NBA y, últimamente, hasta la NCAA le están arrebatando a Europa mucho talento de forma continúa, cada vez son más los nombres llamativos que dan el paso contrario y desembarcan en el baloncesto europeo. Ya no son sólo viejas glorias que quieren probar suerte o europeos que regresan tras su periplo americano. Este año están fichando jugadores que han estado en la rotación habitual de equipos de la NBA hace tan solo unos meses.

Los Trey Lyles, Devonte Graham, Lonnie Walker, Chuma Okeke, Jared Butler, Spencer Dinwiddie... han hecho que en Estados Unidos se estén fijando cada vez más en el baloncesto europeo. A lo que se añade el creciente interés de la NBA por crear sus franquicias en Europa, algo que, si el plan sale adelante, vería la luz en dos años.

No es el caso del último nombre que se 'apunta' a la máxima competición continental europea, ya que no es ningún joven. Pero sí el más llamativo. Todo un All Star que no encuentra acomodo en la NBA este año, que ha dado muchos tumbos en las últimas temporadas y que ya ha dicho abiertamente que se quiere venir a Europa.

"Estoy pensando en pasarme a la Euroliga... Solo quiero jugar al baloncesto", publica Isaiah Thomas, quien a sus 36 años, tras 14 años en la NBA y casi 600 partidos no encuentra acomodo en ninguna franquicia. Sus mejores años los ofreció en los Boston Celtics entre 2015 y 2017. Ahí llegó a las finales de Conferencia, fue All-Star y llegó a ser designado mejor jugador del mes en la NBA. Fue, sin duda, una de las grandes estrellas de la Liga norteamericana.

Thomas, sin continuidad tras los Celtics

Después de eso, muchos contratos cortos y poca continuidad. Cleveland Cavaliers (2017-2018), Los Angeles Lakers (2018), Denver Nuggets (2018-2019), Washington Wizards (2019-2020), New Orleans Pelicans (2021), Los Angeles Lakers (2021), Dallas Mavericks (2021), Charlotte Hornets (2022) y Phoenix Suns (2024), con algunas apariciones en la G-League. Hasta que se ha cansado y ha decidido probar en Europa.

Ahora le toca encontrar equipo. Ya hay algún excompañero que le ha aconsejado en redes que no lo dude y que prueba en Europa. Aunque los equipos del viejo continente están ya conformados, un nombre como el de Thomas siempre es bienvenido, aunque sólo sea por atraer público a los pabellones, ya que es un jugador muy conocido fuera de la NBA. Y uno de los 97 que ha metido más de 50 puntos en un partido de la Liga norteamericana. Casi nada.