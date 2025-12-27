Duro palo para los Lakers: cuatro semanas de baja de su escolta titular

Tras reaparecer tres partidos después, Austin Reaves vuelve a lesionarse y, sin él, los Lakers suman más derrotas que victorias; está al menos un mes de baja

Muy malas noticias para unos Lakers a los que las continuas lesiones en las últimas semanas les están impidiendo poder competir con su mejor equipo en pista a pleno rendimiento y eso se está viendo también reflejado en los resultados.

El equipo californiano caía de forma contundente en el partido de Navidad ante los Houston Rockets (96-119) y, además, se encontraba con otra mala noticia en forma de lesiones. JJ Redick, técnico de Los Angeles Lakers, al fin podía recuperar a su quinteto titular tras la vuelta de Ayton y, sobre todo, de un Reaves que se lesionó cuando estaba en su mejor momento y que volvía tras varios partidos ausente.

Sin embargo, la alegría le duró poco, porque el propio Austin Reaves se tenía que retirar lesionado y levantaba la alarma en el equipo angelino. JJ Redick no dio muchas pistas de lo que había sucedido. "No fue mi decisión", respondió cuando le preguntaron por el cambio de Reaves. "Pero Austin claramente sintió algo, así que jugamos como de costumbre en el entretiempo, y luego, al salir del vestuario, el Dr. Sims me dijo que estaba fuera", afirmó el entrenador de la franquicia angelina.

Finalmente se ha conocido el alcance de la lesión, que tendrá a Austin Reaves un mes de baja. Según asegura ESPN, el escolta se sometió a una resonancia magnética, que reveló una distensión de grado dos en el mayor de los músculos de la pantorrilla izquierda, una lesión por la que estará de baja al menos cuatro semanas.

Sin Reaves, los números de los Lakers no son buenos

Sin su escolta titular, que está promediando 26,6 puntos, 6,3 asistencias y 5,2 rebotes, los Lakers habían perdido dos de los tres últimos partidos y Doncic se había quedado sin su mejor apoyo y el gran artífice de que los Lakers no notaran demasiado la ausencia de LeBron James.

Ahora, después de sumar ante los Rockets la tercera derrota consecutiva, afrontan el desafío de tener que enderezar su rumbo con Deandre Ayton recién salido de una lesión y con esta importante baja.

A todo ello se suma un ambiente que no es el mejor y que estalló tras la derrota del día de Navidad. "Ahora mismo no nos importa lo suficiente -la paliza recibida- y eso es lo que más molesta. No nos importa lo suficiente para hacer lo que hay que hacer ni para comportarnos como profesionales. Las dos palabras del día eran esfuerzo y ejecución. Cuando hemos hecho bien ambas cosas, hemos sido un buen equipo. Cuando no, somos un equipo terrible. Y esta noche fuimos un equipo terrible. Y eso empezó, la verdad, desde el primer minuto", afirmaba el entrenador angelino JJ Redick en rueda de prensa.

El técnico no dudó en cargar contra los jugadores, aunque sin decir nombres. "Es una cuestión de elegir. Y demasiadas veces tenemos jugadores que no quieren tomar esa decisión. Y es bastante consistente quiénes son esos jugadores", añadió Redick, que este sábado tenía que enfrentarse y verse las caras con sus jugadores para decirse lo que piensan en un entrenamiento "incómodo".

Doncic secundó sus palabras ante los medios. "Tenemos que hablarlo. Todos tienen que hablarlo. Sé que JJ dijo que va a ser incómodo para todos. Como debe ser. Todos tienen que esforzarse más, empezando por mí", afirmó el esloveno.