J.J. Redick señala a los jugadores y Luka Doncic incita a la rebelión: "Algo tiene que cambiar"

Las aguas no bajan calmas por Los Ángeles con unos Lakers que se han llevado un paliza por parte de Houston en el Día de Navidad y que empiezan a sacar los trapos sucios

"Es cuestión de tomar una decisión, y con demasiada frecuencia nos encontramos con jugadores que no quieren hacerlo. Está bastante claro quiénes son esos jugadores". J.J. Redick no puede ser más claro.

Tras la bochornosa derrota ante Houston Rockets en Navidad, el entrenador de Los Angeles Lakers estalló en rueda de prensa y su máxima estrella, Luka Doncic, no le anda a la zaga y pide a sus compañeros que se rebelen para dar el paso al frente que tanto necesitan.

"Definitivamente algo tiene que cambiar. Nos aplastaron en los tres últimos partidos y la imagen que damos es terrible. Tenemos que darnos cuenta de que esto es lo que tenemos. Tenemos que resolverlo, eso es lo que tenemos que hacer... Simplemente tenemos que hablarlo. Todos tienen que hablarlo. Sé que JJ dijo que va a ser incómodo para todos. Como debe ser. Todos tienen que esforzarse más, empezando por mí", subraya.

No nos hemos andado con rodeos porque no es para menos. Los de oro y púrpura se han caído con todo. Lejos quedan esas primeras semanas en las que todo eran elogios y sonrisas. Por entonces se pensaba que habían sentado una interesante base sobre la que crecer, pero lejos de darse ese punto de avance se han encontrado con un retroceso que les ha dejado varios pasos por detrás de sus presumibles rivales; tanto es así que anoche, en el Día de Navidad, los Rockets de Kevin Durant les superaron con una superioridad (96-119) que invita a tomar decisiones drásticas.

"No deberíamos jugar así, tenemos que ser mejores. Hay que tener control sobre la cancha. No se necesita un jugador, dos y tres... Se necesitan los cinco para ser excelentes", comenta en la misma línea que su técnico, dando a entender que no están yendo todos a una.

Cuestión de "esfuerzo y ejecución"

Así lo explica Redick. Al técnico angelino no le dolió perder, sino las formas. Enfadado, frustrado, retador... El jefe del vestuario de los Lakers deja claro que va a encargarse del asunto y que habrá consecuencias para el grupo.

"Hemos hecho un pésimo partido. No voy a permitir otros 53 partidos así. Las dos palabras clave del día fueron esfuerzo y ejecución. Cuando hemos logrado ambas cosas a un alto nivel, hemos sido un buen equipo de baloncesto. Cuando no, somos un equipo pésimo, y esta noche lo fuimos. Creo que al equipo no le importa lo suficiente como para hacer lo necesario para mejorar. Eso es lo que más me molesta. No nos importa lo suficiente como para hacer lo necesario. No nos importa lo suficiente como para ser profesionales. La reunión que tendremos el sábado va a ser incómoda...", sentencia.