Así fue la NBA Navidad 2025: Victor Wembanyama reina, Nikola Jokic deslumbra y Luka Doncic se hunde

La jornada navideña de la competición estadounidense no decepcionó a nadie, pero sí que dejó a más de un damnificado, entre ellos unos Thunder que parecen más vulnerables que nunca antes

¡Tremendo Día de Navidad el que nos regaló la NBA! En más de 12 horas ininterrumpidas del mejor baloncesto del planeta no faltó de nada: emoción, actuaciones individuales para el recuerdo, alguna indeseable lesión e incluso un campeón herido; y sí, todo eso con los mejores jugadores del mundo –los Luka Doncic, Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Kevin Durant, Shai Gilgegous Alexander, Jalen Brunson...– sobre el parqué.

Cómo pasaron tantas cosas, vamos a ir por orden, pero por supuesto deteniéndonos al detalle en lo más impactante. El telón se abrió en el Madison Square Garden para que los mejores Knicks que muchos recuerdan recibiesen y remontasen a los Cleveland Cavaliers hasta ganar 126-124. Fue un gran partido, uno que servía de 'telonero' de lujo a lo que vendría después con un Jalen Brunson de 34 puntos. Los de la Gran Manzana dejaron claro que nos les falta talento, pero que van aún más sobrados de carácter. Levantaron una desventaja de 17 puntos y dejaron sin premio los también 34 tantos de Donovan Mitchell.

Shai no se esconde: "Son mejores"

Esto no tiene nada de casualidad. San Antonio Spurs ha llegado para quedarse, para ser el gran azote de los Oklahoma City Thunder, para poner patas arriba una temporada que parecía decantada y que ahora se vislumbra como una batalla sin cuartel entre los mejores.

Los de Texas golpearon en la Copa ganando a OKC, lo reivindicaron en su cancha con un paliza por 20 puntos de diferencia y anoche, con todos los focos mundiales sobre ellos, remataron el trabajo conquistando la cancha del campeón necesitando únicamente 26 minutos de acción de un Victor Wembanyama que se aun así logró un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes para acabar con los Thunder por 102-117.

Este cambio de poder es sin duda lo más interesante que está pasando en la NBA. Shai Gilgeous-Alexander y compañía parecían intratables, pero resulta que les ha salido un competidor que aparentemente sin esfuerzo les coloca contra las cuerdas.

Redick prepara la reprimenda para Doncic y compañía

Después de ver a los Warriors imponerse en casa a Dallas por 126-116 con una muy buena actuación de Cooper Flagg, llegaba la hora de ver la primera vez de Luka Doncic con la camiseta de Lakers en el Christmas Day. Fue un desastre. Lejos de la emoción de otros partidos de la jornada, los Houston Rockets pasaron por encima de los angelinos por físico, ritmo e intensidad. Así, si al final del primer cuarto dominaban ya por 11 puntos, el resto no fue más que la continuación del mismo con rentas que superaron los 20 tantos para acabar cerrando la noche por 96-119.

Acabado el choque, en el cual Luka Doncic firmó 25 puntos –los mismos hizo Kevin Durant– las caras eran largas en la expedición de oro y púrpura; tanto es así que el entrenador del equipo, J.J. Redick, declaró que habría consecuencias. "No pienso repetir esta mierda en los siguientes 53 partidos", sentencia.

Nikola Jokic, el más grande

Ajeno a lesiones de compañeros –que son muchas–, al cansancio, a los golpes de los rivales, al ya ha alcanzado su techo... ¡A lo que sea! Nikola Jokic es diferente y como tal anoche tuvo a bien regalarnos una bestialidad que se mide por 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, un triple-doble de dimensiones inimaginable con el que tumbó a los Minnesota Timberwolves tras prórroga por 142-138.

Fue un ejercicio de MVP –se lo merece todos los años– y de un jugador que sabe que por sí solo puede pelear ante cualquiera, y es que en el tiempo extra, cuando todo parecía perdido, respondió con 18 puntos en los tres minutos finales. Es de otro planeta.