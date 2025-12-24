Los Spurs dejan sin aliento a Shai Gilgeous-Alexander y Cooper Flagg mete miedo ante el mismísimo Nikola Jokic

Aún sin contar con Victor Wembanyama a pleno rendimiento, los de Texas superan por segunda vez en pocas semanas a OKC para señalarse en rojo a sí mismos como serios candidatos al anillo

¡Qué noche de NBA hemos tenido! Justo antes de Nochebuena, momento en el que la NBA se detiene para volver con la legendaria jornada de NBA, hemos tenido una madrugada con muchísimos partidazos. Así, se han vuelto a ver las caras San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, Cooper Flagg ha firmado la primera gran victoria de su carrera y LeBron James ha mordido el polvo de manera estrepitosa en Phoenix. ¡Empezamos!

Viajamos a Texas para comprobar lo ocurrido entre Spurs y Thunder. Tras lo ocurrido en la Copa, donde los primeros sorprendieron a Shai Gilgeous-Alexander y compañía, había ganas de comprobar cuánto había de casualidad y cuánto de certezas. Pues bien, duda resuelta. Victor Wembanyama y compañía están preparados de sobra para batir cualquier noche a los actuales campeones.

En un nuevo partido igualado (en la primera parte), San Antonio acabó dando un tremendo zarpazo con un cuarto final en el que barrieron de la pista a OKC. Fue un parcial de 43-28, uno que les condujo hasta el 130-110 final y que deja claro que por atletismo, talento y tamaño pueden ser el némesis de un conjunto que hace semanas parecía imparable y al que los Spurs han colocado la etiqueta de vulnerable.

Cooper Flagg vuela más alto que nunca antes

No pocos se lanzaron al cuello nada más echó a andar la temporada. Eran días duros en Dallas. Anthony Davis no estaba bien físicamente y Cooper Flagg, a quien se considera un talento generacional, no terminaba de arrancar y firmaba hojas estadísticas que dejaban frío a cualquiera. Pues resulta que no solo se ha levantado, sino que anoche derrotó por voluntad propia al mismísimo Nikola Jokic.

Fue el mejor partido del curso del número 1 del draft de 2025. Por la entidad del rival, por ser el máximo anotador de los Mavericks, por ser decisivo en los minutos finales... Fue un ejercicio de reivindicación, uno en el que logró 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias para rozar el triple-doble, uno en el que los ocho puntos finales de su equipo llevaron su firma (dos canastas y una asistencia) para ganar por 131-130, y uno que le sitúa, ahora sí, como ese jugador franquicia sobre el que construir el futuro del equipo.

Lebrón, sin Doncic no hay paraíso

Así de claro. LeBron James jugó bien contra Phoenix Suns para lograr hasta 23 puntos y 6 asistencias en tan solo 26 minutos, pero los Lakers se llevaron igualmente una paliza por 132-108. Exacto, la ausencia de Luka Doncic, reservado para jugar en Navidad contra Houston Rockets, fue una losa demasiado pesada para un conjunto angelino que respira a través del esloveno.

Resultados de la noche en la NBA

Charlotte Hornets 126-109 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 106-114 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 123-126 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 141-118 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 94-111 Milwaukee Bucks

Miami Heat 91-112 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 131-130 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 115-104 New York Knicks

San Antonio Spurs 130-110 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 132-108 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 128-137 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 106-110 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 128-108 Houston Rockets