Ni Luka Doncic ni Stephen Curry, el nuevo rey del triple en la NBA es Kon Knueppel

El novato de Charlotte Hornets se ha convertido en el jugador que menos partidos ha necesitado en el historia de la competición estadounidense para alcanzar los 100 triples anotados

Ha nacido una estrella. Durante meses se habló se que la clase del draft de 2025 era excelente y lo cierto es que lo que hemos visto hasta ahora no hace sino refrendar tal percepción. Sí, tenemos a un Cooper Flagg destinado a ser uno de los mejores de la NBA, pero es que hay otros muchos como Kon Knueppel que están jugando también a nivel de súper estrella.

El novato de los Charlotte Hornets, a quienes muchos achacaban que por físico no podría rendir bien en defensa y que ello haría que su carrera no fuese demasiado brillante, ha callado bocas de un modo brutal. A base de partidazos es para muchos en estos momentos el merecedor del premio Rookie del Año, consideración que ha alcanzado mientras demuestra ser un tirador de élite, uno que ha desbancado tanto a Luka Doncic como a Stephen Curry como los reyes del triple, al menos en lo que a precocidad se refiere. Lo explicamos.

Knueppel, a mayor ritmo que Doncic

El número 4 del draft es desde anoche el jugador que más rápido ha alcanzado los 100 triples anotados en la historia de la NBA; y no solo eso, es que ha pulverizado todos los registros. Necesitando únicamente 29 partidos, ha tardado 12 menos que Lauri Markkanen, quien tenía el anterior mejor registro con 41. No lejos estaba Luka Doncic con 42, mientras que el jugador con más triples convertidos en la historia de la competición estadounidense, Curry, necesitó hasta 58...

Esto no es una sobrerreacción, sino verdad como la vida misma. Knueppel tiene las cualidades necesarias para convertirse en una auténtica leyenda del tiro de tres puntos. Comparándolo con los dos mencionados, que son absoluta élite del baloncesto, tenemos que Curry promedió 2,1 triples anotados como novato y Doncic 2,3. Pues el novato de los de Carolina del Norte está en 3,5 por noche, media que supera a la del esloveno en su carrera (3,1), pero que no alcanza a Curry (4). ¿Y en porcentajes? Knueppel se mueve en el 40,9, acercándose mucho al 42,3 que atesora el de los Warriors. Más lejos queda el de Lakers con un 34,8.

¿Cuál es el techo de Kon Knueppel?

Cuando los Hornets lo eligieron en el draft se pensaba que podía ser un buen complemento para algunas estrellas, ya que se le veía como un recurso en el perímetro para doblar la bola y que se levantase desde la línea de tres puntos. Sin embargo, con un promedio de 19,4 puntos, 5,4 rebotes y 3,6 asistencias la narrativa ha cambiado a que él mismo podría ser esa estrella.

Lo cierto es que argumentos no faltan para apoyar la 'candidatura' de este chico de ahora 20 años. Físicamente parece preparado de sobra para soportar el peso de una liga tan dura como la NBA, pero es que además parece una roca a nivel mental. Su carácter, decidido y competitivo, le colocan incluso por delante del ahora jugador franquicia de los Hornets, LaMelo Ball. Lo dicho, no sobrerreaccionamos, solo nos ceñimos a la realidad.