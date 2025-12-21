Desastre en los Lakers: derrota en el derbi y lesión de Luka Doncic

Los de oro y púrpura llegaban lanzados al choque ante los Clippers, pero el genio esloveno solo duró 20 minutos en pista y los 36 puntos de LeBron James no fueron suficientes para evitar la derrota por 103-88

La última noche NBA llegaba marcada por un par de partidos de enorme interés. Por un lado teníamos el Denver Nuggets - Houston Rockets, duelo entre dos aspirantes al anillo; y por otro el derbi angelino entre Clippers y Lakers, el cual no pudo salir peor para los de oro y púrpura, ya que no solo acabaron derrotados, sino que por el camino perdieron a Luka Doncic.

Empezando por lo ocurrido en Hollywood, tenemos que lo que muchos esperaban que fuese la puntilla para los Clippers se terminó convirtiendo en un soplo de aire fresco para estos. Mientras, los chicos de J.J. Redick, ya heridos antes de saltar a cancha por las lesiones de Austin Reaves, DeAndre Ayton y Rui Hachimura, veían como todo les salía al revés hasta el punto de que su máxima estrella acababa dejando el partido con una contusión en la pierna izquierda.

Si bien no se puede restar mérito a los Clippers, que fueron mejores desde el primer momento y lo demostraron abriendo el choque con un cuarto inicial de 28-15, lo cierto es que ver a Doncic dejar la cancha fue un golpe moral para los suyos; eso sí, antes de ese momento la defensa planteada por Tyronn Lue tenúa al genio esloveno totalmente desconectado. Así, en el momento de dejar el parqué lo hacía con un 4 de 13 en tiros de campo para un total de 12 puntos.

Ya sin Luka el relevo lo tomó LeBron James. Sí, no es que no esté acabado, es que si le das los galones te lidera con 36 puntos para mantener vivas las opciones de los Lakers hasta la recta final del partido. No fue suficiente. Los Clippers estaban encendidos, sobre todo un Kawhi Leonard de 32 puntos y 12 rebotes, y supieron manejar su renta para sumar un triunfo que podría ser un punto de inflexión en su temporada.

Los Rockets de Durant, preparados para todo

Si alguien dudaba de que los Houston Rockets fuesen un contender tras la llegada de Kevin Durant, ya puede darse por satisfecho. Visitando a los Denver Nuggets, otro de los aspirantes a destronar a Oklahoma City Thunder, los de Texas firmaron un ejercicio de determinación y talento para imponerse por 101-115.

KD fue el mejor de los suyos al irse hasta los 32 puntos, contando con un excelente acompañamiento de Jabari Smith Jr.. Por parte de los de Colorado Nikola Jokic tuvo uno de sus partidos más terrenales al quedarse en 20 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

Resultados de la noche en la NBA

Denver Nuggets 101-115 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 121-114 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 96-112 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 128-109 Indiana Pacers

Detroit Pistons 112-86 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 119-116 Phoenix Suns

Utah Jazz 127-128 Orlando Magic

Sacramento Kings 93-98 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 103-88 Los Angeles Lakers