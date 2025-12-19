Nikola Jokic supera a Kareem Abdul-Jabbar y Luka Doncic pasa de su triple-doble: "Lo mejor de la estadística es esa pérdida"

Tanto el jugador serbio como el esloveno recalcan su dominio en la competición estadounidense llevando a Nuggets y Lakers a la victoria, asentándolos así en los primeros puestos de la Conferencia Oeste

La NBA va recuperando su ritmo habitual tras la celebración de la Copa y anoche nos tocó disfrutar del regreso de dos colosos del deporte de la canasta como Nikola Jokic y Luka Doncic, quienes no solo firmaron un triple-doble, sino que dejaron detalles que hablan a las claras de lo enormes jugadores que son en el presente.

Empezando por el serbio, este condujo al triunfo a los Denver Nuggets con una actuación de 23 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Visto así puede parecer un día más en la oficina, pero resulta que esos 13 pases de canasta le han convertido en el pívot más asistente de la historia de la NBA al superar a todo un Kareem Abdul-Jabbar.

Lo más tremendo del récord es que para alcanzar la 5.667 asistencias que atesora ha necesitado 789 partidos menos que la leyenda de Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers, quien ahora queda en segundo lugar con 5.660. Más lejos aparecen otros de los mejores de la historia como Wilt Chamberlain con 4.643 o Bill Russell, que sumó 4.100.

Fiel a su estilo, el Joker no pudo evitar bromear tras el récord conseguido. "Siempre digo que busco tener un buen legado en mi carrera para que cuando me retire pueda estar en un porche, tomando cerveza y contando mentiras a mis hijos", subraya.

Luka Doncic y un control de juego nunca visto

Hablar de Luka Doncic es hacerlo de talento puro; sin embargo, siempre se le ha achacado falta de control, algo así como que su baloncesto nunca alcanzaba ese punto de ser igual de efectivo tanto a la hora de sumar puntos como de evitarlos. Pues bien, anoche tuvimos una gran ración de lo segundo.

Siendo seguramente el Doncic más preparado a nivel físico que ha visto la NBA, contra los Utah Jazz firmó un tremendo triple-doble de 45 puntos, 11 rebotes y 14 asistencias, pero no se quedó ahí, ya que añadió 5 robos y solo cometió una pérdida. Y sí, para él, eso último es lo más importante, además de ganar el partido por 135-143.

"Sinceramente, creo que podría hacer mucho más. Y además, creo lo mejor de la estadística es esa pérdida. Tuvimos siete pérdidas de balón, lo cual es algo impresionante para nuestro equipo, también ganando el partido", expresa.

Resultados de la noche en la NBA

Charlotte Hornets 133-126 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 113-114 New York Knicks

Brooklyn Nets 95-106 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 122-101 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 119-94 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 105-111 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 116-114 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 133-128 Houston Rockets

Denver Nuggets 126-115 Orlando Magic

Phoenix Suns 99-98 Golden State Warriors

Utah Jazz 135-143 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 134-133 Sacramento Kings