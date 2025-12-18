Dallas Mavericks pone condiciones al traspaso de Anthony Davis

La mejoría del equipo texano ha cambiado la perspectiva y, en el caso de que finalmente acepten escuchar ofertas, pedirán a cambio un valor significativo por el ex de los Lakers

Los Dallas Mavericks, poco a poco, van saliendo del poco en el que estaban y tras arrancar el primer mes como uno de los dos peores equipos del Oeste, el regreso de Anthony Davis y la adaptación a la NBA de Cooper Flagg le han dado otro aire hasta el punto de cambiar su perspectiva de cara al mercado de traspasos que ya se mueve en los últimos días.

La mayoría de los medios especializados en la Liga norteamericana apuntaban hace apenas un mes que la franquicia texana iba a dar por cerrado el proyecto e iba a empezar la reconstrucción en torno al novato Cooper Flagg, por lo que los nombres de Anthony Davis y de Klay Thompson iban a ser los primeros en aparecer entre las posibles salidas.

El ex de los Lakers, que había pasado más días lesionado que jugando desde que llegó a los Mavericks, era el primer candidato. Se barajó incluso su regreso a casa, a los Chicago Bulls, ciudad de la que procede.

Sin embargo, con su regreso y la mejoría de los resultados todo ha cambiado y ahora la perspectiva es muy diferente. Según Jake Fischer de The Stein Line, los Dallas Mavericks han dejado claras dos cosas a los diferentes equipos que llamado a sus puertas. La primera es que ahora mismo están en fase de evaluación, viendo la situación y la progresión de sus jugadores, y teniendo en cuenta la importante baja con la que cuentan (Kyrie Irving), que les está mermando.

Y, la segunda, que en el caso de que dieran el paso adelante y escucharan ofertas por Anthony Davis, no están dispuestos a dejarle ir sin más para reducir masa salarial y que solo lo transferirían a cambio de un valor significativo. En este sentido, el pívot de los Mavericks tiene un contrato de 54.1 millones de dólares esta temporada y tiene firmados 58.5 millones para la próxima y una opción de jugador de 62.8 millones para la temporada 2027-28. No sería fácil de igualar, aparte del desequilibrio que produciría en más de un equipo.

Pese a ello han aparecido opciones. Las últimas, Pistons, Hawks y Raptors. Aunque hay escepcticismo con respecto a las primeras y más opciones de la última. De hecho, según ha trascendido, los Raptors están dispuestos a hacer un esfuerzo antes de febrero para dar mayor consistencia al núcleo joven que han reunido y con el que este año está realizando una muy buena temporada. Les faltaría una estrella de peso y, según desvelan medios afines, se involucrarían en una operación importante si alguno de los dos pívots que aparecen como posibles candidatos a un traspaso se confirman en el mercado: Anthony Davis y Domantas Sabonis.