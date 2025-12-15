Los Warriors desperdician otra 'salvajada' de Stephen Curry y LeBron James sobrevive

Cara y cruz para dos de las mayores leyendas de la historia de la NBA, las cuales buscan un último capítulo de gloria para sus carreras

En la NBA hay cosas que nunca cambian. Si bien se da por hecho que es una competición repleta de estrellas –porque así es–, de igual modo hay un cierto olimpo al que solo acceden unos pocos elegidos. Pues bien, en ese se encuentran tanto Stephen Curry como LeBron James.

Ambos nacidos en Akron –que ya es casualidad–, forman parte de una estirpe de jugadores infinitos, una en la que lo que les ves hacer un día puede repetirse eternamente hasta que ellos quieran, tal y como han certificado esta pasada madrugada; eso sí, con diferente resultado.

Curry, ya recuperado de su lesión, se presentaba en Portland con el deseo de brindar un triunfo a sus necesitados Warriors. ¿Y cómo hacerlo? A base de triples. El ganador de cuatro anillos tuvo una de esas actuaciones salvajes que acostumbra para irse hasta los 48 puntos con un 12 de 19 desde la línea de tres puntos. Ha sido impresionante, pero los de San Francisco lo desperdiciaron para terminar cayendo 136-131.

La derrota no es una sorpresa. Desde el campeonato conseguido en 2022 los Warriors no han dado con la tecla para rodear al mejor jugador de su historia como este merece. Cuentan con Jimmy Butler sí, pero este ya tiene demasiados días en los que su nivel no llega a lo que acostumbraba. ¿Consecuencia? Golden State está una vez más en tierra de nadie.

LeBron James, en su salsa

Otro competidor por antonomasia como es LeBron James sobrevivió a su particular batalla, esa que le planteó con los Suns un Dillon Brooks que terminó expulsado por su desmedido ímpetu ante El Rey.

Pese a ver cómo Phoenix remontaba 20 puntos en el último cuarto, LeBron mantuvo la concentración y llevó a los Lakers hasta la victoria con dos tiros libres y un tapón. Hizo 26 puntos, pero lo más increíble es que sigue siendo decisivo en encuentros que se deciden por un par de detalles. Así explica lo vivido con Brooks esta pasada madrugada.

"Simplemente me gusta competir. Él va a competir y yo voy a competir. Nos vamos a enfrentar. Intento no llegar al límite. No me gusta. Pero simplemente competimos y lo hicimos casi hasta el final del partido", sentencia.

Resultados de la noche en la NBA

Indiana Pacers 89-108 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 111-119 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 120-117 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 127-82 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 117-103 Sacramento Kings

Chicago Bulls 104-114 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 114-116 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 136-131 Golden State Warriors