Wembanyama y sus Spurs dan la sorpresa del año en la NBA y dejan a los Thunder sin Copa ni récord

Los Spurs jugarán la final de la NBA Cup ante unos Knicks que pueden ganar su primer título en más de 50 años

Victor Wembanyama reapareció a lo grande y sus Spurs, que han sobrevivido en su ausencia, demostraron que van a ser un candidato al anillo y, de momento, dejaron sin Copa NBA a los casi intocables Oklahoma City Thunder, que ven cómo un año más no pueden ganar este título que llevan rozando en las últimas temporadas.

Con hasta cuatro jugadores por encima de los 20 puntos y muchos recursos aparte del 'unicornio' francés, los Spurs ganaron por 111-109 a unos Thunder que encontraron la horma de su zapato.

La final la completará unos New York Knicks, que superaron por 120-132 a los Orlando Magic en un partido que dominaron y que ahora tienen la posibilidad de ganar su primer título desde 1973, cuando ganaron el anillo de campeones.

Oklahoma City Thunder 109-111 San Antonio Spurs

Tras 16 victorias consecutivas y la posibilidad de sumar un arranque de récord (25-1), los Thunder parecían invencibles, pero Las Vegas, otro año más, fue su 'tumba'. La NBA Cup, donde perdieron la final del pasado año ante los Bucks, era lo único que se les había resistido en este último año y medio. Y, una vez más, tendrán que ver cómo se la lleva otro.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander -que acabó con 29 puntos- cedió tras un final de infarto, en el que los Spurs no fallaron e hicieron inútiles todos los intentos de los de Oklahoma para darle la vuelta al marcador. Pocos vaticinaban este final cuando los Thunder se escaparon por 31-20 al final del primer cuarto. Pero entró Wembanyama y todo cambió. Los Spurs igualaron el partido y los compañeros del pívot galo empezaron a creer que podían ganarlo hasta el punto que no le perdieron la cara al choque cuando 'Wembi' no estuvo en pista.

En tan sólo 21 minutos en cancha, Wembanyama firmó 22 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y un robo. Y, sobre todo, acaparó un exceso de atención, lo que dio alas para que sus compañeros produjeran. Devin Vassell aportó 23 puntos, Stephon Castle 22 y De'Aaron Fox otros 22.

La participación del francés en los últimos instantes resultó clave y, al final, sumó un +21 con él en pista. La nueva era de 'Wemby' ha llegado y se aventura ya éste como el gran duelo en los 'play offs' del Oeste.

Orlando Magic 120-132 New York Knicks

Si Wembanyama fue protagonista de la segunda semifinal, Jalen Brunson ya lo había sido en la primera. El base de los New York Knicks, con 40 puntos, lideró el triunfo de su equipo y lo llevó a una final que le permitirá el martes luchar por ganar su primer título en más de 50 años.

Aunque Brunson sobresalió como el líder, todos aportaron y permitieron que los Knicks dominaran el partido. Los otros cuatro miembros del equipo titular acabaron con dobles dígitos. Karl-Anthony Towns anotó 29 puntos, OG Anunoby 24, Mikal Bridges 16 y Josh Hart 12.

Para colmo, los Magic, que habían resistido hasta mediado el segundo cuarto, vieron cómo perdían a su mejor hombre hasta el intermedio. Jalen Suggs se dolía de la cadera después de haber anotado 25 puntos antes del descanso. Tras éste, apenas estuvo 10 minutos en pista, con una cojera evidente y muy mermado físicamente. Su lesión se une a la de Franz Wagner, que estaba siendo el mejor de los Magic en ausencia de Banchero en las últimas semanas.

Sin dos de sus mejores piezas, todo quedaba en manos de Desmond Bane y del propio Banchero, que acabaron con 18 y 25 puntos, respectivamente, pero poco pudieron hacer ante unos Knicks que supieron gestionar la ventaja obtenida en el segundo cuarto y cerrar el partido. "Sabemos cómo juegan. Son especialmente peligrosos cuando imponen su ritmo y hoy hicimos un gran trabajo frenándolos y jugando nuestro baloncesto, incluso cuando enlazaron sus rachas. Sabemos que este es un juego de rachas y supimos minimizar los daños. Hicimos un gran partido esta noche", afirmaba Karl Anthony Towns.

La última vez que los Knicks jugaron una final fue en 1999 ante los Spurs. Curiosamente, el equipo texano volverá a ser el que se ponga en su camino hacia el título el próximo martes en Las Vegas.