Frenazo al fichaje de Anthony Davis por los Chicago Bulls

El coste humano de la operación y su regreso triunfal con los Mavericks habría parado un posible acuerdo del que se ha hablado mucho en los últimos días

A día de hoy, los Dallas Mavericks son unos con Anthony Davis y otros sin él. Pese a la llegada de Cooper Flagg y a su mayor protagonismo en los últimos partidos, el desequilibrio que hay en el equipo sin su estrella interior es evidente y la mala situación en la que se encuentra la franquicia texana se debe a su ausencia en gran parte.

El mejor ejemplo ha sido la mejoría del equipo en los tres últimos partidos, con el regreso de Davis. Aunque se ausentó ante los Clippers, sí estuvo frente a los Lakers y fue el mejor y ha sido clave en el sonado triunfo de los Mavericks en terreno de los Denver Nuggets pese al triple doble de Nikola Jokic. El expívot de los Lakers ha acabado en 32 puntos y 13 rebotes en 32 minutos.

Pese a todo, antes incluso de la salida de Nico Harrison, su nombre ha estado ligado a una posible salida de los Mavericks. Junto a Klay Thompson han sido los nombres que más han sonado en lo que se veía como un punto y aparte en el proyecto actual y la posibilidad de reconstruir el equipo de cara al futuro en torno a Cooper Flagg.

Ante esto, el nombre de Davis ha estado relacionado con varias franquicias en las últimas semanas. Sin embargo, una sobresalía por encima de todas ellas: los Chicago Bulls.

Debate interno en los Chicago Bulls por Anthony Davis

Varios medios confirmaban que la dirigencia del conjunto de Illinois, que lidera el exblaugrana Arturas Karnisovas, estaba estudiando la posibilidad de incorporar a la estrella de los Mavericks. "Los Bulls habrían tenido discusiones internas sobre cómo proceder con el traspaso de Anthony Davis. Creen que podría ayudar a proteger la pintura y a convertirse en el ancla defensiva del equipo", aseguraba Jamal Collier.

Entre las opciones de intercambio aparecían nombres como Coby White, Isaac Okoro, Kevin Huerter, Zach Collins... o incluso uno de sus mejores jugadores: Nikola Vucevic. El hecho de que Anthony Davis sea de Chicago ayudaba.

Sin embargo, todo hace indicar que no habrá movimiento. Por un lado, según The Athletic, el exdueño de los Mavericks y de nuevo hombre fuerte en la franquicia texana, Mark Cuban, ha señalado públicamente que no planea traspasar a Davis. Y, por otro lado, en las últimas horas ha trascendido que los Bulls no están dispuestos a entregar una o varias de sus prometedoras jóvenes estrellas para hacerse con un jugador que tiene firmados 175 millones de dólares en los tres próximos años.

Así se lo ha confirmado a ESPN una fuente interna de los Bulls. "No creo que salir a perseguir a la megaestrella X sea la forma de proceder, al menos hoy", aseguran en relación al posible traspaso que más ha dado que hablar en las últimas semanas y que parece caerse por su propio peso.