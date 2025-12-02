Giannis Antetokounmpo anuncia su reto histórico y le cierran la boca

El ala-pívot griego aseguró antes de perder el duelo ante los Wizards que quería ser el máximo encestador de todos los tiempos

Siempre se ha dicho que en muchas ocasiones hay que ser prudente y no sacar pecho porque te lo hunden. Eso ha debido pensar un Giannis Antetokounmpo que se contradijo a sí mismo esta semana al anunciar que quería ser el máximo anotador de todos los tiempos y, apenas unas horas después, veía cómo los Milwaukee Bucks con un equipo teóricamente inferior y él ni siquiera era el máximo encestador de su equipo.

No era el caso del ala-pívot griego, que sueles ser moderado en sus declaraciones y que ese anuncio sobre sus aspiraciones llegó dentro de la modestia de verse muy por debajo de otras estrellas históricas de la NBA, pese a haber superado los 21.000 puntos a una edad relativamente joven. “Tenemos que hablar de quiénes son estos chicos. Estamos hablando de Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Wilt Chamberlain y Kevin Durant -los cinco que le superan en precocidad-. Creo que son los mejores de todos los tiempos”, afirmaba el jugador griego.

“¿He logrado tanto como ellos? No lo creo. ¿Tengo mucho margen de mejora y de crecimiento para seguir escribiendo mi propio legado? Sí. Y creo que llegar a la cima de la lista de anotadores no está a seis, siete u ocho años de distancia. En mi opinión, está a cuatro o cinco años de distancia. Creo que cuando tenga 35 años y esté sentado en esta silla, vamos a debatir sobre mi posición como el máximo anotador de todos los tiempos. Y lo habría hecho realidad, y no solo porque crea que lo voy a lograr. Es algo que quiero hacer”, avisó Giannis Antetokounmpo.

Mal día de Antetokounmpo desde la línea de personal

El internacional griego promedia 31 puntos por partido, pero ante los Washington Wizards se quedó en 26 y el equipo capitalino remontó al final (129-126), dejando a los Milwaukee Bucks con un balance preocupante de 9 victorias por 13 derrotas, con un 3-7 a domicilio.

Antetokounmpo no estuvo mal en los tiros de campo, pue cerró su partido con un 10 de 17, pero sí lo estuvo en los tiros libres (6 de 11), que a la postre fueron claves en la derrota de su equipo.

Los Bucks se juegan este año retener a su estrella, que ya hizo un amago este verano para salir y que podría forzar su marcha si ve que no tiene opciones de pelear por el anillo. Así lo dejaba claro con sus ambiciones como anotador y su capacidad de sacrificio día a día. “El trabajo no ha terminado", avisa. "No importa cuáles sean mis objetivos dentro de cinco, siete o diez años, tenemos que sobrevivir el lunes”, señalaba antes del partido.

“Solo tengo que mantener la cabeza baja, seguir trabajando duro, seguir siendo disciplinado, seguir estando disponible para mis compañeros, y sé que van a pasar grandes cosas, porque me esfuerzo. No creo que haya nadie más disciplinado que yo”, añadía.

Giannis Antetokounmpo, pese a todo, está orgulloso de lo conseguido hasta ahora. “Siendo un chico de Grecia, de Sepolia, donde crecí en un barrio pequeño en el que no surgen muchas cosas buenas, estoy muy agradecido por haber podido estar aquí. Y 13 años después, anotar 21.000 puntos. He tenido un gran apoyo, con mi familia y Dios a mi lado. Me han guiado durante todo mi camino. Estoy feliz. Tengo muchas cosas, muchos capítulos que quiero seguir cerrando. Solo tengo que concentrarme”, avisa.