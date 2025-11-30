Hugo González no sale y los Celtics lo pagan en la gran noche de Jokic y Antetokounmpo

Resurgen Pistons Nuggets y Warriors, regresa Kuminga tras siete partidos de baja en una intensa jornada NBA que dejo las derrotas de los Celtics de Hugo González y los Nets de Jordi Fernández

Una vez definida la Copa NBA, los equipos ya se han centrado en la Liga regular con una jornada en la que había duelos directos entre algunos de los favoritos, en la que se vivió el resurgir de los bucks con Antetokounmpo, la gran victoria de los Nuggets ante un rival directo en la zona alta del Oeste, los Suns, o la derrota de los Boston Celtics en Minneápolis.

También hubo sorpresas como el triunfo de dos de los peores equipos de la NBA, los Charlotte Hornets e Indiana Pacers, a costa de dos equipos que habían empezado muy bien la temporada, como son los Toronto Raptors y los Chicago Bulls.

No fue un buen día para los españoles, pues Hugo González no jugó ni un minuto y los Boston Celtics lo pagaron con una remontada final de los Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards, la estrella de los Wolves, fue el encargado de liderar la remontada a partir del tercer cuarto con 39 puntos y Mazzulla no creyó conveniente sacar a una de sus mejores armas defensivas para detenerlo. Ni siquiera los 41 puntos de Jaylen Brown sirvieron.

La otra derrota española fue la habitual, la de los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que permitió el resurgir de los Bucks tras varias derrotas consecutivas. Giannis Antetokounmpo, en su segundo partido tras regresar, anotó 29 puntos para superar la barrera de los 21.000 puntos en su carrera en la NBA. Además, cogió ocho rebotes

Resurgen los Pistons y los Warriors

Los Pistons, por otro lado, cortaron su racha de dos derrotas consecutivas con un gran triunfo en Miami y con 29 puntos de Cade Cunningham y un partido casi perfecto de Tobias Harris (26 puntos), que minimizaron la gran actuación de Andrew Wiggins (31 puntos).

Precisamente, sus ex, los Warriors, dejaron de lado sus peleas y se olvidaron de la lesión de Stephen Curry y sacaron adelante su partido ante los New Orleans Pelicans con 24 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias de Jimmy Butler y el regreso de Kuminga.

Fue una noche donde las estrellas brillaron y en la que Nikola Jokic (26 puntos, nueve rebotes y diez asistencias) dominó el juego para que los Nuggets derrotaran a domicilio con contundencia (112-130) a uno de los equipos más en forma de la NBA, los Phoenix Suns.

Resultados NBA hoy 30 de noviembre

Minnesota Timberwolves 119-115 Boston Celtics

Charlotte Hornets 1118-111 Toronto Raptors

Indiana Pacers 103-101 Chicago Bulls

Miami Heat 135-138 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 116-99 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 104-96 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 112-130 Denver Nuggets

LA Clippers 110-114 Dallas Mavericks