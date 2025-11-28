Yabusele estalla por el señalamiento a su peso y la falta de minutos en la NBA: "Me siento bien y en excelente forma"

El jugador de los Knicks ha reducido a un tercio su participación con respecto a la pasada temporada en medio de insinuaciones por un supuesto sobrepeso

Tras su buen año con los Sixers en su reestreno en la NBA, Guerschon Yabusele se convirtió en uno de los agentes libres preferidos el pasado verano. Pese a no esconder que le gustaría volver al Real Madrid, descartó esa opción a corto plazo y alentó a las franquicias interesadas a hacerle una oferta. Finalmente pasó de un equipo aspirante en el Este a otro. Aunque los Sixers vivieron una temporada pasada para el olvido, eran uno de los candidatos al anillo cuando ficharon al exmadridista; y ahora ha ido a los Knicks, vigentes finalistas de conferencia, donde perdieron el pasado año ante los Indiana Pacers.

El cambio ha resultado nefasto para el internacional francés si miramos los números. Yabusele promediaba los 27 minutos de media por partido, con 11 puntos y 5,6 rebotes por noche. Además, jugó 70 partidos y, con las bajas de Murray, Embiid y George, fue titular en más de la mitad (43) de ellos. De ahí ha pasado a promediar 10 minutos y medio por noche con los Knicks, con 2,7 puntos y 2,2 rebotes por partido. Y está en un segundo plano en un equipo cargado de estrellas y con los roles muy marcados, pese a que no haya comenzado la temporada como deseaba.

Yabusele tiene un peso secundario en la rotación y su cierto ostracismo ha venido acompañado de insinuaciones por el peso con el que habría llegado este año. El jugador francés siempre ha sido 'sospechoso' de parecer algo pasado de peso, pero nunca ha tenido problemas de lesiones por este motivo y no le ha impedido rendir. Lo que hace indicar que es su constitución física. Guerschon Yabusele mide 2,01 metros y pesa 128 kilos, pero se mueve rápido, de ahí el apodo que le cayó hace tiempo: El Oso Bailarín.

La prensa de Nueva York, contra Yabusele

La puntilla le llegó con el comentario del New York Post, que le coloca como uno de los jugadores "más pesados de la NBA según las métricas poco científicas de los pesos registrados". Ante esto, el jugador francés ha explotado y ha alzado la voz en una entrevista con el diario galo L'Equipe.

“Lo oí -lo de su peso-, y si hubiera querido hablar de ello, lo habría hecho, pero decidí no hacerlo. La gente dice lo que quiere. Si comparas mi peso con el del año pasado, es el mismo. El año pasado no fue un problema, así que ¿por qué lo es este año? Además, peso menos que el año pasado”, avisaba un Yabusele que no puede ocultar su enfado.

De hecho, asegura que pasa de ello y que está en plena forma. "No me estoy centrando en nada de eso. Simplemente estoy haciendo lo mío, lo que tengo que hacer. Me siento bien y en gran forma. Así son las cosas", añadía el ex del Real Madrid.

El ala-pívot de los Knicks, no obstante, reconoce que no está viviendo la situación ideal en la presente temporada. “No voy a mentir, es difícil. Estoy en una situación diferente. Trato de adaptarme a mi nuevo rol y hacerlo lo mejor posible", admite el galo, al que sólo le queda trabajar para aprovechar su oportunidad cuando le llegue. Como el pasado año. "Voy a intentar ser fiel a mí mismo, trabajar en mi estado físico y estar lo más preparado posible cuando esté en el campo”, avisa.