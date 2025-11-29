Así quedan los cuartos de final de la Copa NBA tras las sorpresas en Denver y Detroit

Gran jornada tras el parón de Acción de Gracias en la NBA, donde quedaron definidos los emparejamientos de cuartos de final de la Copa

Tras el parón por Acción de Gracias, la NBA regresó a lo grande, con la vuelta de Anthony Davis al Crypto.com Arena y con duelos estelares en el Este (Knicks-Bucks, Hawks-Cavaliers o Pistons-Magic) y Oeste (Nuggets-Spurs o el a priori decisivo para la Copa Clippers-Grizzlies).

Lo de a priori es porque el triunfo de los Grizzlies de Santi Aldama no sirvió de nada y quedaron definidos los cuartos de final sin ellos. En el Oeste, la derrota de los Nuggets en un partidazo (136-139) ante los Spurs deja como clasificados para el torneo copero a los Thunder, a los Phoenix Suns -que perdieron- y a los Spurs, más unos Lakers que ya estaban dentro.

En él, los Thunder recibirán a los Suns en Oklahoma y los Lakers harán lo propio con los Spurs en Los Angeles.

Los campeones de la Copa NBA, eliminados

En el Este también había duelos decisivos para la Copa y se produjeron resultados sorprendentes, como la segunda derrota seguida de los Pistons tras trece victorias consecutivas, que dejó a los de Detroit fuera de la Copa NBA. Los Bucks, vigentes campeones, ya lo tenían muy complicado, pero se hizo imposible con su derrota en Nueva York pese a la vuelta de Antetokounmpo, lo que permitió a los Knicks avanzar a los cuartos del torneo copero.

Orlando Magic, New York Knicks y Miami Heat, pese a no jugar, fueron las franquicias clasificadas para cuartos, y se unen a unos Raptors que ya tenían asegurada su presencia desde la jornada anterior.

En esa ronda de cuartos, los Orlando Magic, verdugos de los Pistons a domicilio, recibirán a los Heat, mientras que los Toronto Raptors -que llevan 9 triunfos seguidos- harán lo propio con los New York Knicks.

Por otro lado, en cuanto a nombres propios de la jornada, Donovan Mitchell se fue a los 42 puntos pese a la derrota de los Cavaliers; Desmond Bane perdió el duelo anotador con Cade Cunningham (39 a 37), pero los Magic ganaron en Detroit; el exmadridista Demin fue por primera vez el mejor de los Brooklyn Nets de Jordi Fernández con 23 puntos y 9 rebotes; volvió Giannis Antetokoumpo con 30 puntos y 15 rebotes, pero los Bucks siguieron perdiendo, ahora ante lo Knicks de un gran Jalen Brunson; Kawhi Leonard alcanzó los 39 puntos, Austin Reaves los 38, Jamal Murray los 37... con diferentes resultados para sus equipos. Una gran noche de regreso en la NBA.

Resultados NBA hoy 29 de noviembre

Atlanta Hawks 130-123 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 103-115 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 123-116 Chicago Bulls

Detroit Pistons 109-112 Orlando Magic

Indiana Pacers 119-86 Washington Wizards

New York Knicks 118-109 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 136-139 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 123-119 Phoenix Suns

Utah Jazz 128-119 Sacramento Kings

LA Clippers 107-112 Memphis Grizzlies

LA Lakers 129-119 Dallas Mavericks