Luka Doncic frustra el regreso de Anthony Davis a Los Ángeles y Santi Aldama sigue sumando dobles dígitos

El base esloveno demuestra a los Mavericks quien fue el que salió ganador en el intercambio con Anthnoy Davis; los Grizzlies ganan a los Clippers y se meten en 'play-in'

Anthony Davis regresaba tras un mes ausente por lesión y, por primera vez, visitaba el Crypto.com Arena desde que saliera de Los Angeles Lakers hace diez meses, pero su vuelta no pudo ser todo lo alegre que había esperado por culpa de otro jugador: Luka Doncic.

El base esloveno demostró quien había ganado en ese cambio de cromos y lideró junto a Austin Reaves el triunfo (129-119) de unos Lakers que se ponen con un balance de 14 victorias y 4 derrotas en la NBA y hunden un poco más a los Mavericks, penúltimos del Oeste con sólo 5 triunfos en 20 partidos.

Davis tuvo una buena actuación pese al largo periodo de baja que acumulaba. El ex de los Lakers sumó 12 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones en el tiempo que estuvo en pista, en un equipo que lideró el novato Cooper Flagg con un doble doble de 13 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes, y un PJ Washington que se fue a los 22 puntos.

Sin embargo, enfrente tenían a un equipo que juega al ritmo que le impone Doncic y que ejecuta con Reaves o un LeBron James (13 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias) que esta vez no tuvo que exprimirse al máximo.

La igualdad duró hasta el descanso y, a partir de ahí, Doncic (17 puntos en la reanudación) y Reaves (19) tomaron el mando y los Lakers se escaparon. Doncic firmó 35 puntos y 11 asistencias y Austin Reaves aportó 38 puntos.

Nuggets y Pistons pierden y se quedan sin Copa

Las sorpresas de la jornada en la NBA llegaron en Detroit y Denver. En la primera, los Pistons perdieron su segundo partido consecutivo en un duelo entre Cade Cunningham y Desmond Bane que ganó el primero, pero que no pudo evitar que su equipo cayera. En Denver, los Nuggets cedieron pese a ir ganando de 18 puntos, pese al doble doble de Nikola Jokic o a los 37 puntos de Jamal Murray. Los Spurs, con 35 puntos de Devin Vassell, 25 puntos y 10 rebotes de Julian Champagnie y los 15 puntos y 12 asistencias de De'Aaron Fox volvieron a ganar sin Wembanyama. En ambos casos, las victorias significaron la clasificación para los cuartos de la Copa NBA a costa de sus rivales.

También ganaron los Grizzlies de Santi Aldama, que sumó su decimocuarto partido consecutivo con dobles dígitos al acabar con 13 puntos (4 de 7 en tiros y 2 de 2 en triples), 7 rebotes y 5 asistencias. El ala-pívot canario volvió a ser decisivo saliendo desde el banco en un encuentro donde el equipo de Memphis superó a unos alicaídos Clippers, a los que no salvó ni los 39 puntos de Kawhi Leonard.

Los Grizzlies, sin Ja Morant, siguen subiendo posiciones y ya se han metido en zona de 'play-in' en el Oeste con 8 triunfos en 20 partidos disputados.

Los que no tienen que mirar ese balance son unos Thunder que sólo han perdido un partido de los 20 que han jugado y que esta vez vencieron 123-119 tras una remontada fallida de los Suns. Shai Gilgeous-Alexander volvió a estar espectacular y acabó con 37 puntos y 8 asistencias, como el mejor de su equipo.