Los Bucks piensan en otra estrella NBA para unir a Giannis Antetokounmpo

Lejos de buscar una salida y una reconstrucción sin el griego, los movimientos de la franquicia de Wisconsin irían encaminados a seguir reforzando el equipo en torno a Giannis Antetokounmpo

Lejos de ver cerca la posible salida de Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks parecen decididos a hacer lo que haga falta con tal de retener al jugador que les ha vuelto a hacer grandes varias décadas después. Y, para ello, están más pendientes de rodearlo que de empezar a plantearse una reconstrucción, como Shams Charinia sugería cuando hace unos días indicó que se había producido una reunión entre el jugador, junto a su agente, y la cúpula de la franquicia para tratar su futuro.

En estos días, en los que además, Giannis Antetokounmpo ha estado de baja por una lesión en la pantorrilla, los Bucks han dejado claro que no van a atender ninguna petición de traspaso y que sólo se lo plantearían si el propio jugador lo pide oficialmente. El internacional griego, por su parte, también ha transmitido que no está pendiente de ese futuro y que sólo piensa en recuperarse y en volver a jugar.

Sin embargo, tanto una parte como la otra saben que, por el camino que llevan y con lo que hay ahora, las pretensiones de 'Anteto' de pelear por el anillo son una quimera, de ahí que hayan puesto el foco en traerle más calidad a su alrededor. Este verano ya cortaron al lesionado Damian Lillard para incorporar a Myles Turner. Y ahora, según señala Sam Amick de The Athletic, habrían puesto el ojo en Zach Lavine.

Zach Lavine, el que más opciones de salir tiene en los Kings

El escolta de Washington es el nombre que más suena en los Sacramento Kings a la hora de empezar la reconstrucción que quieren llevar a cabo tras una temporada decepcionante. Él y el ahora lesionado Domantas Sabonis son sus jugadores con más opciones de salir, aunque es el primero, por su decepcionante labor defensiva el que tiene más papeletas. Así lo confirma DallasHoopsJournal, quien asegura que el gerente general de los Kings, Scott Perry, está frustrado con un jugador con el que esperaba que al unirlo a los Sabonis, DeMar DeRozan, Schröder... podría luchar por los primeros puestos en el Oeste.

LaVine cobra ahora mismo 47,5 millones de dólares esta temporada y tiene la opción de jugador la próxima campaña, la última del contrato que firmó en su día con los Chicago Bulls. Según The Athletic, los Bucks ya han realizado un estudio de antecedentes sobre LaVine habitual antes de afrontar un posible fichaje.

El exterior de los Kings sigue siendo importante en ataque. Esta temporada promedia 20,6 puntos, 3,1 rebotes y 2,3 asistencias por partido con buenos porcentajes, que son de casi un 40% desde más allá del arco. Su llegada a los Bucks potenciaría un equipo que ya tiene potencial interior con Turner y que ahora, aparte de Giannis Antetokounmpo, también lo tendría exterior. Aunque su sueldo y los jugadores que tendrían que entrar en la operación hacen de esta algo complicada. Lo que es evidente es que los Bucks no se quieren quedar de brazos cruzados mientras ven cómo Giannis Antetokounmpo se desilusiona y, al final, sí pide su salida.