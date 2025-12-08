Giannis Antetokounmpo habla sobre su futuro en medio de informaciones de una inminente salida de los Bucks: "Ahí es donde está su enfoque"

El jugador griego habría confesado a un periodista experto en la NBA que no sabe nada de lo que esté moviendo la franquicia de Milwaukee y que él sólo piensa en recuperarse de su lesión

Mientras el futuro de Giannis Antetokounmpo pende de un hilo y hay todo tipo de especulaciones en torno a qué equipo podría ir en las próximas semanas, el jugador ha salido al paso de todas las informaciones para asegurar que lo único que ahora mismo le preocupa es recuperarse de la lesión que le tiene apartado de las pistas desde hace unos días y que le tendrá entre dos y cuatro semanas de baja.

Los Milwaukee Bucks están ahora mismo fuera, incluso, de los puestos de 'play-in' en la Conferencia Este, con un balance de diez victorias y quince derrotas, y han perdido los dos últimos partidos sin su estrella en la pista.

No obstante, antes de que eso ocurriera y de que la lesión le dejara en el dique seco, ya se habían desatado los rumores sobre un traspaso inminente. Él ha ayudado mucho a ello, al borrar toda alusión a los Bucks en sus redes sociales más allá de las fotos con los dos títulos que ha logrado con los de Wisconsin. Sin embargo, el que encendió la mecha de forma definitiva fue el insider Shams Charania, quien confirmó una reunión del jugador griego y de su agente con la directiva de los Bucks para, según él, pedir una salida.

Ya desveló que Antetokounmpo busca nuevos "horizontes"

Hay que recordar que el propio Charania hizo público al final de la pasada temporada que Giannis Antetokounmpo estaba dispuesto a mirar a otros "horizontes". Y que esta temporada era algo así como una reválida para los Bucks, para convencer a su jugador de que eran capaces de hacer un proyecto sólido aspirante al anillo en torno a su figura. Algo que, a día de hoy y con un balance de 10-15, no parece que vaya a convencerle mucho.

Pese a ello, según asegura Chris Haynes, el jugador no quiere pensar estas semanas en una posible salida y sí en recuperarse. Así se lo ha transmitido supuestamente el propio Giannis Antetokounmpo. "Me habló de simplemente estar donde tiene los pies. Ahí es donde está su enfoque", indicaba el experto de la NBA en su último podcast, señalando que Antetokounmpo parecía concentrado en el presente en lugar de en el futuro.

"Ese es mi objetivo ahora mismo -superar su lesión-. Quiero superar cualquier obstáculo, hacer que las cosas funcionen, recuperarme y estar ahí para mi equipo", añadía Haynes sobre su conversación con un Giannis Antetokounmpo que, según él, no sabe nada de lo que pudieran estar negociando los Bucks con otras franquicias ni cómo la directiva aborda su futuro a medio o largo plazo. Su única preocupación es la pantorrilla. Lo demás no le importa.