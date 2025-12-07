Los Pelicans tiran la toalla con Zion Williamson y entran de lleno en el mercado para afrontar un cambio de proyecto

Según aseguran los expertos de la NBA, no sólo escucharán ofertas por su estrella, sino también por sus otros referentes; el objetivo es reconstruir un nuevo proyecto

Con un cuarto de temporada ya superado en la NBA, los New Orleans Pelicans son junto a los Washington Wizards el peor equipo del campeonato con sólo tres triunfos en su haber y muchas dudas, generadas sobre todo por las continuas bajas -algo normal- de su gran estrella Zion Williamson.

El ala-pívot de Carolina del Norte sólo ha podido jugar 10 de los 24 encuentros que su equipo ha disputado. Esta temporada era un año en el que se le veía más definido que nunca y en el que los Pelicans querían valorar si el proyecto que durante los últimos años han montado en torno a él tenía validez o no. A la vista de los resultados está que no y, según afirma ClutchPoints, la franquicia de Luisiana ha tirado definitivamente la toalla.

No sólo es que se vayan a plantear un nuevo proyecto a medio o largo plazo, sino que van a escuchar ofertas por Williamson y no sólo por él, porque el equipo de Nueva Orleans tiene otros jugadores también muy codiciados.

De hecho, debido a sus problemas de lesiones y a las particularidades de su contrato, Williamson no es a día de hoy fácil de colocar. Al de Salisbury le queda este año y dos más de contrato. Esta temporada cobra 39,4 millones de dólares, pero llegará a los 44,8 millones en la 2027-28, la última que tiene firmada.

Brett Siegel (ClutchPoints) deseló que los Pelicans aceptarán “la primera oferta decente” que les llegue por él. Y Jake Fischer lo ratificó. "Pueden estar seguros de que los Pelicans escucharán ofertas comerciales", señalaba el experto de la NBA durante una transmisión en vivo de Bleacher Report, en la que agregó el interés que despiertan compañeros suyos como Herbert Jones y Trey Murphy III, que serían más fáciles de traspasar, por sus respectivos contratos y porque su rendimiento es más regular que el de un Williamson que tiene una larga historia de bajas por diferentes lesiones. Sólo suma el 35% de los partidos disputados en las cinco últimas temporadas.

Williamson, varias semanas más de baja

El jugador franquicia de los Pelicans estará ahora unas semanas de baja por una distensión de grado 2 en el aductor de la cadera derecha que posiblemente le impida volver a jugar en 2025, lo que no impide que su nombre esté sobre la mesa de los ejecutivos de la NBA.

Estos mismos medios aseguran que los Pelicans no se han sentado aún con nadie para hablar de Zion Williamson o de sus otros compañeros, pero el 'mercado' se abre a partir del 15 de diciembre -para todos los jugadores que firmaron un nuevo contrato en la agencia libre en verano- y a partir de ahí se va a mover todo mucho más. Lo que parece claro es que, sea el que sea el que salga, los Pelicans van a pedir varias opciones de primera ronda del Draft en cualquier traspaso para reconstruir totalmente el proyecto. Un proyecto muy diferente al que habían trabajado en los últimos años en torno a la figura de Williamson.