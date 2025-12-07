Shai Gilgeous-Alexander se lesiona y los Thunder hacen temer un largo periodo de baja

Según el equipo de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander sufre una bursitis en el codo, por lo que de ser cierto el diagnóstico, podría tener una larga recuperación, que va de unas pocas semanas a varios meses

Veintinueve minutos, 33 puntos, 10 de 12 en tiros de campo, 5 rebotes, 6 asistencias... Los números de Shai Gilgeous-Alexander en la madrugada del viernes al sábado en el encuentro de los Oklahoma City Thunder ante los Dallas Mavericks son lo que podría decirse "otro día en la oficina" para un jugador que este año está promediando 32,8 puntos por partido, 4,7 rebotes y 6,4 asistencias.

Con el triunfo logrado ante los texanos, los actuales campeones de la NBA extienden su racha a 14 victorias consecutivas y su balance en esta temporada a 22 triunfos por una sola derrota. Son, como es lógico, el mejor equipo de la NBA con diferencia.

Nada hacía pensar tras esa espectacular actuación que Shai Gilgeous-Alexander tuviera algún problema. Y, sin embargo, los Thunder han anunciado que será baja para el partido de la próxima madrugada contra los Jazz por una bursitis en el codo izquierdo. No han dado más detalles, ni la gravedad de la lesión ni el tiempo de baja del jugador canadiense, lo que ha abierto todo tipo de especulaciones.

Se trata de una lesión dolorosa y que, de ser el diagnóstico acertado, no tiene una corta recuperación, ya que en las mejores previsiones se suele estar un mínimo de entre mes y mes y medio de baja; y, si es más grave, a veces es necesario pasar por el quirófano para conseguir una recuperación completa y el paciente tiene que estar varios meses de reposo.

Shai Gilgeous-Alexander no transmitió estar lesionado

Shai Gilgeous-Alexander no dio ninguna muestra en el último partido de que estuviera lesionado, lo que hace pensar en que será algo leve y pueda volver pronto. Pero mientras los Thunder no lo aclaren cuál es el alcance de la lesión, estarán las dudas al respecto.

La preocupación, ahora mismo, está en saber quien suple a la estrella de los Oklahoma City Thunder ante los Utah Jazz en el próximo partido. En este sentido, los nombres de Cason Wallace o de Ajay Mitchell son los que más papeletas tienen para asumir ese puesto -no ese rol- en el quinteto titular. Dos jóvenes con mucho futuro y que tendrían más minutos en cualquier otro equipo que no estuviera plagado de estrellas como son los actuales campeones de la NBA.

A la conclusión de este choque de la próxima madrugada, el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, será preguntado por lo que sufre Shai Gilgeous Alexander y ya habrá más luz sobre una lesión que, al desvelarla, ha dejado muchas dudas.