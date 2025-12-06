Los Lakers se hunden en una noche histórica para Kevin Durant

El partido más esperado de la semana, Celtics-Lakers, defraudó por la ausencia de Doncic, LeBron y Smart; victorias ajustadas de Nuggets y Magic

La ausencia de las estrellas se hizo notar en una jornada en la NBA de la que se esperaba mucho por el enfrentamiento directo de sus dos dinastías históricas, pero que dejó un partido sin historia desde el primer cuarto.

Los Lakers llegaron sin Luka Doncic, sin LeBron James, sin el exCeltics Smart... y se vieron completamente superados por el equipo de Boston, que ya mandaba por 22 al final del primer cuarto y que nunca dejó que los Lakers se acercaran. Austen Reaves se marcó otro gran partido de 36 puntos y 8 asistencias, pero sólo Gabe Vincent le siguió y su equipo poco pudo hacer frente a unos Celtics en los que regresó Jaylen Brown para dirigir la paliza (126-105).

Fue una noche histórica para Kevin Durant, que anotó 28 puntos en la victoria de los Rockets ante los Suns y se convirtió en el octavo jugador que supera la cifra de los 31.000 puntos en la NBA.

También de paliza ganaron los New York Knicks a los Utah Jazz (146-112), con 33 puntos de Jalen Brunson, en un triunfo basado en la defensa del equipo neoyorquino, que dejó en 18 puntos al que fue el mejor de los Jazz, el finlandés Lauri Markkanen.

Wagner y Jokic, claves en los triunfos de Magic y Nuggets

Ajustados y emocionantes triunfos se vieron en otros dos duelos señalados. Los Orlando Magic siguen su avance en el Este tras ganar por 106-105 a unos Miami Heat que tuvieron el último tiro para ganar, pero que Ban Adebayo erró la canasta para alegría de la parroquia local. El alemán Franz Wagner fue el mejor de los Magic. No disfrutaron tanto los aficionados de Atlanta, que vieron cómo los Nuggets ganaban a los Hawks también de un punto (133-134) en el enésimo partidazo de Nikola Jokic, autor de 40 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Ni siquiera el triple doble de Jalen Johnson (21 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias) fue suficiente.

Los Thunder, con un Shai Gilgeous-Alexander en su línea, frenaron el crecimiento de los Dallas Mavericks en una malísima noche de Anthony Davis, que sólo anotó 2 puntos en 24 minutos, con una serie de 1 de 9 en el tiro. Donovan Mitchell estuvo mejor que De'Aaron Fox en la victoria de los Cavaliers ante los Spurs. Y, en Milwaukee, los Bucks ya empiezan a echar de menos a Giannis Antetokounmpo -lesionado para varias semanas- y cedieron otro partido, esta vez ante unos Philadelphia 76ers sin Joel Embiid. Jugó un 'Anteto', pero fue Thanasis.

Resultados NBA hoy 6 de diciembre

Boston Celtics 126-105 LA Lakers

Orlando Magic 106-105 Miami Heat

Atlanta Hawks 133-134 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 130-117 San Antonio Spurs

Detroit Pistons 122-116 Portland Trail Blazers

Nueva York Knicks 146-112 Utah Jazz

Toronto Raptors 86-111 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 105-120 Indiana Pacers

Houston Rockets 117-98 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 107-98 LA Clippers

Milwaukee Bucks 101-116 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 132-111 Dallas Mavericks