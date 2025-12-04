Giannis Antetokounmpo cae lesionado cuando más cerca parece su traspaso

Cara y cruz en la última madrugada NBA con Jamal Murray yéndose a los 52 puntos y el griego aguantando únicamente dos minutos sobre el parqué mientras suenan numerosos equipos interesados en ficharle

Cada noche NBA nos deja un panorama nuevo. Si nos acostamos impactados porque Giannis Antetokounmpo ha dado el paso de sentarse con los Bucks en busca, probablemente, de una salida antes de la fecha límite del 5 de febrero; no menos asombroso ha sido ver a Jamal Murray meter 52 puntos ante Indiana Pacers o al propio Giannis caer lesionado nada más empezar su partido contra los Pistons.

Así es. Empezando por la cara de la moneda, toca disfrutar de la exhibición del base de los Denver Nuggets en Indianapolis. Recordando a aquella sublime versión de sí mismo que ayudó a que los de Colorado se proclamasen campeones en 2023, Murray deleitó a los presentes con 52 puntos que hicieron imposible el partido para los Pacers, y es que hay qye recordar que el point guard no deja de ser el acompañante de lujo de Nikola Jokic.

El tres veces MVP de la NBA también estuvo en pista y, si bien no tuvo que emplearse al límite, aportó 23 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias para que los suyos asegurasen el triunfo por 120-135, uno que se fraguó en un espectacular segundo cuarto que dominaron por 20-39. Los esfuerzos de Pascal Siakam, máximo anotador de los Pacers, fueron en vano.

Giannis Antetokounmpo, lesionado hacia... ¿el traspaso?

Aunque Doc Rivers, entrenador de los Bucks, se ha empeñado en recalcar en rueda de prensa que el griego no ha pedido el traspaso y que está plenamente comprometido con la organización de Wisconsin, la realidad es que desde ESPN apuntan a que se está moviendo oficialmente para buscar una salida a su actual situación.

Mientras se resuelve el entuerto, la realidad es que Giannis debe recuperarse ahora de una lesión en los isquiotibiales. Es casi un mal menor, ya que tras verle caer al suelo no faltaron los rumores que apuntaban al tendón de Aquiles, extremo que Milwaukee ha descartado por completo.

Los Rockets de Durant, con paso firme

Si el proyecto de Houston pintaba bien sobre el papel, la pista se está encargando de refrendarlo. Anoche ganaron sin problemas a Sacramento Kings por 121-95 y son ya ocho victorias en los 10 últimos compromisos. El máximo anotador fue Alperen Sengun con 28 puntos, mientras que Kevin Durant se fue hasta los 24.

Resultados de la noche en la NBA

Cleveland Cavaliers 110-122 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 120-135 Denver Nuggets

Orlando Magic 112-114 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 92-115 Los Angeles Clippers

New York Knicks 119-104 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 103-113 Brooklyn Nets

Houston Rockets 121-95 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 113-109 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 118-108 Miami Heat