Cooper Flagg da su primera noche de leyenda en la NBA

El jugador de Dallas Mavericks se marcha a los 42 puntos y logra la mayor anotación de la historia para un jugador con menos de 19 años

Solo había que tener un poco de paciencia. Pasar de la nada al todo nunca es una opción y menos cuando se aterriza en la NBA con todos los focos sobre ti. Algo así le ha pasado a Cooper Flagg, quien tras ser catalogado como un talento generacional ha necesitado un par de meses para asentarse y empezar a brillar como muchos esperan, como una súper estrella.

El número 1 del último draft dio anoche un recital de baloncesto, uno que le sirvió para batir al propio LeBron James. Exacto, el rookie de los Dallas Mavericks le ha quitado un récord al mismísimo Rey. ¿Cómo lo ha hecho? Marchándose a los 42 puntos contra los Utah Jazz.

Pese a terminar perdiendo por 140-133 con los de Salt Lake City, tal anotación ha servido a Flagg para convertirse en el jugador menor de 19 años que más puntos hace en un partido de la NBA, batiendo los 37 que estableció LeBron en el lejano año 2003.

Para llegar a tal cantidad de puntos Flagg firmó un 13 de 27 en tiros de campo con un 15 de 20 en tiros libres. Llevó todo el peso ofensivo de los de Texas, lo cual acompañó con 7 rebotes, 6 asistencias, 2 tapones y 1 robo. Simplemente disfruten.

Más allá de lo que supone dar este golpe sobre la mesa a nivel personal, lo que señala en Dallas es que el nuevo proyecto debe ir en consonancia con las necesidades de Flagg; es decir, trabajar sobre un intento de contender con Anthony Davis como pieza principal no acabaría de tener sentido.

Ja Morant, de nuevo lesionado

En el lado negativo de la balanza aparece Ja Morant. El base de Memphis jugaba anoche su segundo partido tras superar una lesión y solo pudo estar en pista 21 minutos, tiempo que tardó en torcerse un tobillo y abandonar la cancha. Los Grizzlies aún no han comunicado cómo de grave es el asunto, pero sin duda supone una nueva piedra en el camino de un jugador que no termina de arrancar tras un par de años muy flojos.

Al menos los de Tennessee pueden consolarse con haber ganado en cancha de los Clippers por 103-121, resultado que les deja casi al 50 por ciento de victorias y que les asienta en puestos de play-in en la Conferencia Oeste.

Resultados de la noche en la NBA

Boston Celtics 105-112 Detroit Pistons

Miami Heat 96-106 Toronto Raptors

Utah Jazz 140-133 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 128-125 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 103-121 Memphis Grizzlies