Milwaukee da un nuevo paso hacia el adiós de Giannis Antetokounmpo

Los de Wisconsin se llevan una paliza ante Brooklyn Nets y recalcan su condición de equipo que vive muy lejos de los que aspiran a conseguir el anillo

"Quiero volver a ganar con Milwaukee". Cuando en verano Giannis Antetokounmpo fue cuestionado sobre su posible salida de los Milwaukee Bucks este dijo que estaba centrado en volver a ganar con el que es el equipo de su vida, ese en el que no solo se hizo jugador, sino persona. Para el griego la ciudad de Wisconsin es su casa y todo lo que imagina como futuro idóneo lo imagina siendo un 'one club man'; sin embargo, parece que los propios Bucks están empeñados en que tome dirección contraria.

Pese a que no se puede decir que The Greek Freak esté siendo del todo claro –avisó hace tiempo que igual cambiaba de opinión...–, la realidad es que llevas años esperando a su propio equipo. Tras llevarlo al anillo de 2021 con un memorable partido de 50 puntos contra Phoenix Suns, Giannis ha seguido jugando a nivel MVP, pero los resultados no han acompañado. Ya sea por lesiones de compañeros o por malas decisiones en el mercado, Milwaukee no ha estado (ni está) preparado para pelear de verdad por ser campeón, y ese es justo el punto que empuja al griego a hacer las maletas.

Ahora está lesionado. Puede que le falten semanas para volver, pero mientras eso ocurre los Bucks tienen la oportunidad de poner las bases de su permanencia o de su salida. Pues bien, esta última madrugada han dado un gran paso para decir adiós a uno de los mejores de su historia.

¿Una paliza con billete de salida?

Visitando a unos mejorados Brooklyn Nets, pero que no dejan de ser uno de los peores equipos de la competición, los del norte de Estados Unidos han salido hechos trizas. No es que no hayan competido por la victoria, es que les han pasado por encima hasta cerrar un marcador final de 127-82.

Está claro que un partido no debería marcar la decisión de Antetokounmpo, pero también es verdad que puede romper ese fino hilo que aún mantiene la esperanza de que se quede. Más claro: tiene 31 años y entra de lleno en un ya o nunca de cara a volver a ganar.

Miami Heat asoma en el horizonte de Giannis Antetokounmpo

Si bien se ha hablado sin descanso de la posibilidad de ver al griego traspasado a los New York Knicks, en los últimos días ha tomado forma la opción de Miami Heat. No sorprende. Pat Riley es muy de cazar súper estrellas, Erik Spoelstra es uno de los mejores entrenador de la NBA y la ciudad de Florida ofrece un escenario idóneo tanto a nivel familiar como profesional. No es más que un rumor, pero si se da no podremos decir que ha sido sorprendente.