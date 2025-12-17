Jalen Brunson hunde a Wembanyama y hace campeones a los Knicks 52 años después

Los New York Knicks ganan su primer título en más de medio siglo tras imponrse a los Spurs (124-113) y hacerse con la NBA Cup

Los New York Knicks ganan un título por primera vez desde 1973, el Este adelanta al Oeste en trofeos NBA Cup, Jalen Brunson se lleva el MVP en la cara de Victor Wembanyama... el triunfo de los neoyorquinos por 124-113 ante los San Antonio Spurs corona a los Knicks y une su nombre al de Los Angeles Lakers y los Milwaukee Bucks como tercer ganador en la historia de la Copa NBA.

Jalen Brunson, por su parte, une el suyo al de LeBron James y Giannis Antetokounmpo y se convierte en el gran protagonista de este torneo final, como MVP merecido, merced a los 25 puntos y 8 asistencias de la final y tras haber firmado 40 puntos en las semifinales contra los Orlando Magic y 35 ante los Toronto Raptors en los cuartos de final.

"OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson y Mitchell Robinson se dejaron la piel esta noche. Sin ellos, no hubiésemos ganado esta mierda, no hubiésemos ganado esto. Lo dejaron todo en la cancha", señalaba Brunson, que esta vez no había sido el máximo anotador de su equipo -lo había sido OG Anunoby con 28 puntos-, pero sí el líder de unos Knicks que se mueven al ritmo de su director de orquesta.

No fueron los únicos protagonistas. La actuación de Mitchell Robinson, que entró tras la atención médica que recibió Karl-Anthony Towns en el banquillo, fue clave en el tramo final, con 15 rebotes, 10 de ellos ofensivos. Towns, pese a sus problemas, anotó 16 puntos y 11 rebotes, y la 'unidad B' también contribuyó eficientemente con Jordan Clarkson y Tyler Kolek con 15 y 14 puntos, respectivamente.

Victor Wembanyama, menos decisivo en los Spurs

Victor Wembanyama, pese a su buen partido y a anotar 18 puntos y 6 rebotes en el limitado tiempo que estuvo en pista, no fue tan decisivo como lo había sido ante los Thunder en semifinales. Los Spurs repartieron protagonismo, pero estuvieron por debajo de su rendimiento comparado con lo ofrecido en el partido anterior. Su mejor hombre fue el novato Dylan Harper, que anotó 21 puntos y cogió 7 rebotes. Junto a él el 'rookie del año' pasado Stephon Castle, con 15 puntos, 12 asistencias y 7 rebotes, mientras que De'Aaron Fox se quedó en 16 puntos y 9 asistencias.

El partido, en general, fue dominado por el conjunto texano hasta el renacer de los Knicks en el último cuarto, en el que fueron claramente superiores. Los Spurs dominaron durante casi tres cuartos y llegaron a mandar por 11 puntos (81-92), pero el 35-19 del último cuarto hundió sus ilusiones y la posibilidad de sumar su primer título tras la 'era Popovich'.