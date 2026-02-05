Los Warriors renuncian a Giannis Antetokounmpo y aparecen dos nuevos favoritos para su fichaje

La franquicia de San Francisco ha cambiado de plan al entender que Milwaukee no venderá al griego para terminar haciéndose con Kristaps Porzingis

Fin a uno de los culebrones del mercado de fichajes, exactamente al que estaban protagonizando los Golden State Warriors y Giannis Antetokounmpo. Después de días en los que se daba a los de San Francisco como favoritos para contratar al dos veces MVP de la NBA, estos se han retirado de la carrera a unas 12 horas del cierre del mercado de traspasos.

Según informa Shams Charania de ESPN, los Warriors han puesto sobre la mesa de los Milwaukee Bucks varias ofertas para hacerse con los servicios del griego, pero tras una prudencial espera han entendido que estos no tienen intención de traspasar a su estrella, al menos no a ellos.

Golden State, ahorrando millones de dólares

Ante tal escenario, los californianos han cambiado rápidamente de plan para hacerse con los servicios de Kristaps Porzingis en lo que apunta a ser un movimiento plenamente financiero, ya que el pívot letón acaba contrato el 30 de junio, por lo que liberarán hasta 30,7 millones de dólares de su hoja de salarios.

Para hacerse con Porzingis los Warriors han enviado a Atlanta tanto a Jonathan Kuminga como a Buddy Hield. Quizás sorprenda que el joven alero haya terminado saliendo por tan poco cuando hace un par de años –incluso menos– era un activo muy deseado por varias franquicias. Esto se debe a que se ha devaluado a un ritmo vertiginoso, a lo cual también ha ayudado que Steve Kerr le dejase fuera de su rotación.

Los dos favoritos para el fichaje de Giannis Antetokounmpo

Con New York Knicks y Golden State Warriors fuera del tablero, ahora todas las miradas se dirigen a Miami Heat y Minnesota Timberwolves, los únicos equipos con capacidad (y deseo) para tirar la casa por la ventana para convencer a los Bucks para que traspasen a Giannis.

Para empezar, los de Florida necesitan una estrella que levante la franquicia. Se marchó Jimmy Butler y se han quedado en tierra de nadie mientras se les han escapado jugadores como Damian Lillard en su momento o más recientemente Kevin Durant en su salida hacia Houston Rockets. La desesperación por volver a la élite puede llevarles a cometer cualquier locura.

El caso de Minnesota es diferente. Los Wolves son un contender contrastado y la contratación de The Greek Freak supondría un paso de gigante en esa direccón. Además, Jake Fischer ha señalado en The Stein Line que Giannis está intrigado por hacer historia llevando el primer anillo a Minneapolis, donde además compartiría equipo con un jugador con el que mantiene un respeto mutuo: Anthony Edwards.