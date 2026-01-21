Ja Morant, decidido a seguir los pasos de Giannis Antetokounmpo

El base de los Memphis Grizzlies es una de las grandes estrellas señaladas para cambiar de equipo antes del cierre del mercado de traspasos del 5 de febrero

A unas dos semanas para el cierre del mercado de traspasos de la NBA los rumores están a la orden del día. Entre los equipos que necesitan moverse, los jugadores que están descontentos y los que buscan dar un giro importante a sus plantillas se forma un ecosistema en el que puede pasar de todo, tal y como se vio el curso pasado con la llegada de Luka Doncic a Los Angeles Lakers. Pues bien, en esta ocasión los grandes protagonistas apuntan a ser Giannis Antetokounmpo y Ja Morant; es más, el base de los Memphis Grizzlies ha optado por seguir los pasos del griego. Lo explicamos.

Mientras no pocos aficionados y medios esperaban a que Giannis pidiese el traspaso a los Milwaukee Bucks para que su salida fuese un hecho a la espera de conocer destino, The Greek Freak optaba por romper con esa imagen sobre su presente y futuro al afirmar que jamás exigiría salir a la franquicia de Wisconsin, ya que la considera su casa. ¿Acierta? Puede, ya que si no renueva será agente libre sin restricciones en verano de 2027. La cuestión es que si pocos pensaban que tal declaración de amor se daría, menos aún tenían en mente que Ja Morant pudiese tomar el mismo rumbo, pero así ha sido.

Ja Morant elige quedarse

En una conversación con el periodista Marc Stein, el All-Star de los Memphis Grizzlies no escondió su intención de cara al futuro y lejos de alimentar los rumores recalca que su plan pasa por continuar en la franquicia de Tennessee. "Soy muy leal. Llevo el logo de los Grizzlies en la espalda, así que eso debería indicar exactamente dónde quiero estar", sentencia.

Aunque en ambos casos se haya dado ese paso hacia la permanencia en sus actuales equipos, dos semanas es tiempo más que de sobra para que todo cambie por completo; es más, si bien los Bucks no parecen ver nada claro dar salida al griego, en Memphis podrían estar más inclinados al cambio dados los problemas extradeportivos que se han vivido desde hace años con su estrella.

Miami Heat, en el centro de todo

Así es. Sin poder conseguir una gran estrella desde hace tiempo, y con la imperiosa necesidad desde la partida de Jimmy Butler, en los Miami Heat están muy atentos para pescar un gran jugador. Quizás Giannis, quien parece decidido a marchar a los New York Knicks, se les escape, pero ojo con un Ja Morant que además encajaría a la perfección en un equipo, el de Florida, que no tiene base.