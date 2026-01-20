Antetokounmpo lo cambia todo y los Celtics pagan el ostracismo de Hugo González

El regreso del griego ha devuelto la ilusión a unos Bucks que rozan el 'play-In'; derrota de los Celtics, por un punto, ante los Pistons en la pelea entre dos mejores en el Este; en el Oeste, Clippers, Warriors y Suns siguen hacia arriba y mandan un aviso a los Lakers

Jaylen Brown falló el tiro final y los Celtics de Hugo González perdieron ante los Detroit Pistons en el duelo entre los dos mejores equipos del Este en una jornada que vivió un nuevo descalabro de los Knicks, el asentamiento de los Spurs como grandes alternativas a los Thunder en el Oeste, otro triunfo de los Bucks o la confirmación de que los Warriors y los Clippers ya han metido la directa hacia la zona noble de su Conferencia.

Joe Mazzulla sacó a Hugo González 30 minutos en la previa, tal vez pensando en darle menos minutos a otras piezas y tenerlas frescas para este partido. El español pasó de jugar media hora ante los Atlanta Hawks a hacerlo apenas dos minutos ante los Pistons y su equipo lo pagó. El ex del Real Madrid no llegó en realidad ni a esos dos minutos (1:48) en el primer cuarto y ya no volvió a salir. Su equipo vivió lo que podría ser una final de Conferencia en la NBA y ahí tuvieron protagonismo los teóricos titulares, que mantuvieron el tipo ante los Pistons y tuvieron opciones de ganar con ese tiro de Brwon, pero que finalmente cayeron por 104-103.

Los grandes protagonistas de la jornada fueron los que lo están siendo en los últimos partidos. James Harden volvió a salirse (36 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) para que los Clippers remontaran y ganaran en Washington. Y Víctor Wembanyama hacía lo propio (33 puntos y 10 rebotes) para que los Spurs doblegaran sin problemas a los Utah Jazz.

Destacada fue la actuación de un Giannis Antetokounmpo que va a más conforme pasan las jornadas y que acabó con 21 puntos y 17 rebotes para darle un nuevo triunfo a los Milwaukee Bucks, que ya están a un paso de entrar en puestos de 'play-In' cuando hace muy poco, sin el griego, parecían hundidos en la clasificación. El rival que tienen más cerca son los Atlanta Hawks, de ahí que la victoria a domicilio ante éstos (110-112) pueda calificarse de decisiva.

Los que tienen muy mala pinta en este tramo de la temporada son los New York Knicks. No sólo perdieron en el Madison por 97-114 con unos mermados Dallas Mavericks, sino que pudo ser peor, ya que recortaron diferencias en los dos últimos cuartos. Ni siquiera el gran partido de Karl Anthony Towns (22 puntos y 18 rebotes) bastó. Sólo le acompañó un Jalen Brunson que también se quedó en 22 puntos y 6 asistencias, mientras que enfrente hasta cinco jugadores acababan con dobles figuras.

Jordi Fernández y sus Nets sufren a los Phoenix Suns

El otro español con protagonismo en la jornada, Jordi Fernández, vio cómo sus Brooklyn Nets perdían ante unos Phoenix Suns que van a más y que ya tienen a tiro a los Lakers y los puestos de 'play off'. Los mismos que siguen confirmando los Philadelpgia Sixers con un gran Tyrese Maxey (29 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias).

En el partido que cerró la madrugada del lunes al martes en España, Stephen Curry, sin alardes (19 puntos y 11 asistencias), lideró a los Golden State Warriors para que sumaran su cuarta victoria consecutiva y se acercaran a unos puestos de 'play offs' en el Oeste que van a estar muy reñidos en los últimos meses de competición.

Resultados NBA hoy 20 de enero

Atlanta Hawks 110-112 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 104-136 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 106-110 Los Angeles Clippers

New York Knicks 97-114 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 123-110 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 113-104 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 117-126 Phoenix Suns

Detroit Pistons 104-103 Boston Celtics

Golden State Warriors 135-112 Miami Heat