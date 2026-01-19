Un Doncic lesionado revive a los Lakers y Santi Aldama se luce ante Pau Gasol

Los californianos rompen su mala racha y vencen a los Raptors, los Rockets se acercan a la cabeza en el Oeste y los Grizzlies ganan en Londres y recuperan su plaza de 'play-In' en la NBA

El regreso de Luka Doncic a los Lakers tras un partido ausente significó la vuelta a la senda de los triunfos en un duelo en el que los californianos tuvieron que reponerse, una vez más, a un mal primer cuarto, para doblegar a los Toronto Raptors, uno de los mejores equipos del Este.

Fue una jornada de la NBA que se abrió en Londres con un homenaje a Pau Gasol y una victoria de los Memphis Grizzlies frente a los Orlando Magic. Un gran Ja Morant (24 puntos y 13 asistencias) permitió a los suyos recuperar la plaza de 'play-In' que les habían arrebatado los Clippers en un partido con menos protagonismo anotador de Santi Aldama, pero con un gran impacto en la victoria de su equipo.

El ala-pívot canario ayudó con 9 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, los peores números anotadores del quinteto titular de los Grizzlies. Sin embargo, sólo Ja Morant mejora los números del equipo con él en pista. En los 25 minutos que Aldama estuvo en el parquet, el equipo de Memphis decidió el partido.

Kevin Durant supera a Dirk Nowitzki

Los Houston Rockets volvieron a ganar y se acercan al Top-3 del Oeste tras la derrota de los Denver Nuggets, en casa, frente a los Charlotte Hornets. Kevin Durant no tuvo su noche. Anotó 18 puntos, cogió 6 rebotes y dio 8 asistencias, pero sus porcentajes fueron malos. Sin embargo, esos puntos le sirvieron para escalar hasta el sexto puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA al superar al alemán Dirk Nowitzki.

Los Chicago Bulls, por su parte, ganaron por 124-102 a los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández y vengaron su derrota reciente a manos del equipo neoyorquino. Coby White, siempre entre rumores de traspaso, fue el mejor de los suyos.

En el partido que cerraba la jornada, los Lakers cortaron su mala racha con una victoria por 110-93 sustentada por la aparición coral de sus estrellas y el gran partido de su '5' Deandre Ayton. El ex de los Blazers anotó 25 puntos y cogió 13 rebotes para lograr la mejor valoración de un equipo que tuvo a Doncic también con 25 puntos y 7 asistencias, y a LeBron james con 24 tantos y también siete asistencias. La superioridad de los californianos, gracias a Ayton, en el rebote resultó clave en el triunfo final. Doncic jugó con molestias en la ingle y, pese a ello, su rendimiento fue clave en el triunfo de su equipo.

Resultados de la NBA hoy 19 de enero

Memphis Grizzlies 126-109 Orlando Magic

Chicago Bulls 124-102 Brooklyn Nets

Houston Rockets 119-110 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 87-110 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 110-117 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 110-93 Toronto Raptors