Hugo González se da un homenaje, Doncic un respiro y Edwards hace 55 puntos sin premio

Los Celtics se asientan como segundos del Oeste, caen los Thunder y los Lakers se complican seriamente los 'play offs' en la NBA

Hugo González sigue creciendo en la NBA e incluso sin cuajar su mejor partido le dan los mimos minutos que a las grandes estrellas de los Boston Celtics. El español destacó en una jornada con los Thunder perdieron, los Knicks siguieron con su caída, los Lakers cedieron sin Luka Doncic y Anthony Edwards se fue a los 55 puntos sin premio.

La derrota de los Knicks y la victoria de los Celtics en Atlanta afianza a los de Boston en la segunda plaza del Este, sólo por detrás de unos Detroit Pistons que ya amenaza el liderato de los campeones Thunder, a los que tienen a dos victorias.

En el Oeste, los Warriors siguen creciendo y tanto ellos como los Phoenix Suns, que vencieron en el Madison a los New York Knicks, amenazan seriamente la última plaza de 'play off' que ocupan Los Angeles Lakers.

El equipo angelino, sin Doncic ni Reeves y con Markus Smart como máximo anotador, perdió frente a los Blazers y ya tiene un balance negativo (4-6) en los diez últimos encuentros.

Anthony Edwards hace su mejor partido en anotación sin fruto

Anthony Edwards fue el gran protagonista de la noche. La estrella de los Timberwolves logró la mejor anotación de su carrera (55 puntos) en el mejor partido de la jornada, pero el conjunto de Minneapolis sucumbió en casa de los San Antonio Spurs por 126-123. Los Wolves lograron remontar 25 puntos de desventaja, pero acabaron cediendo en el tramo final. Wembanyama también cuajó un partidazo y acabó con 39 puntos y 9 rebotes, y De'Aaron Fox firmó 25 puntos y 12 asistencias para oponerse a buen hacer de Edwards.

El triunfo de los Spurs y el de los Nuggets, que siguen venciendo pese a no tener a Nikola Jokic, permite a ambos asentarse en las segunda y tercera plazas del Oeste.

Hugo González sólo anotó siete puntos en los 30 minutos que estuvo en pista, pero su técnico, Joe Mazzulla, no dudó en mantenerlo por lo mucho que aporta en otros intangibles. El ex del Real Madrid fue el máximo reboteador de su equipo con 8 capturas y los Boston Celtics, con un gran Jaylen Brown (41 puntos) más un Sam Hauser que se fue a los 30, barrieron a los Atlanta Hawks.

Resultados de la NBA hoy 19 de enero

Dallas Mavericks 138-120 Utah Jazz

Atlanta Hawks 106-132 Boston Celtics

Detroit Pistons 121-78 Indiana Pacers

New York Knicks 99-106 Phoenix Suns

Miami Heat 122-120 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 126-123 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 136-116 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 121-115 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 132-116 Los Angeles Lakers